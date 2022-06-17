Согнал 15 килограммов за две недели. Как казахстанский боец во второй раз подряд провалил взвешивание

Автор: Димаш Тулегенов

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников (22-6), выступающий в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА), во второй раз подряд не сумел уложиться в лимит легкой весовой категории. Корреспондент Vesti.kz - о том, что помешало казахстанцу согнать вес до 70,8 килограмма.

Уже сегодня, 17 июня, Резников выступит в рамках четвертьфинала Гран-при АСА против бразильца Дави Рамоса (10-4). Их поединок возглавит турнир АСА 140 в Сочи и начнется не ранее 02:00 по времени Нур-Султана.

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На церемонии взвешивания Резников показал 71,45 килограмма, на 650 граммов превысив лимит. Теперь он заплатит 20 процентов от своего гонорара в пользу соперника, вне зависимости от исхода противостояния.

Стоит отметить, что, когда Артем бился в прошлый раз в сентябре 2020-го с Юсуфом Раисовым, то он тоже превысил лимит, показав 71,5 килограмма. Тогда он перевесил оппонента на 900 граммов. Отсюда возникает вопрос: почему Резников сталкивается с проблемами во время сгонки веса?

Накануне казахстанец дал интервью YouTube-каналу "Вестник ММА". Там он частично объяснил, почему не смог уложиться в лимит перед поединком с Рамосом в Гран-при:

"Давайте начнем с того, что я рад, что (не согнал) всего 650 граммов. У меня была порвана грудь, и я просил АСА, чтобы они организовали мой бой как можно позже. После того, как я порвал грудь, я сильно набрал. Я не мог даже бегать, потому что чуть тряслась грудь - были адские боли. Сейчас я в хорошей форме. Но за три недели до боя я заболел, это тоже сказалось на весогонке. Перед болезнью я весил 83 килограмма, а после - 86. Ровно за 14 дней до взвешивания я весил 86 килограммов, это вообще мой рекордный вес. Я себя четко чувствую. Честно говоря, я бы мог, наверное, добить (вес), но это бы меня убило. Потому что у меня "встал" вес, и мне бы пришлось еще часа два сидеть в сауне, чтобы добить полностью".

Также Резников в этом интервью заявил, что бойцам разрешено превышать лимит не более чем на килограмм при условии, что часть гонорара в качестве штрафа уйдет к сопернику. Но также он предположил, что в случае финального боя Гран-при это правило утратит свою силу и бойца просто не допустят к поединку из-за перевеса.

На самом деле, если взглянуть на Артема со стороны, то видно, что это очень крупный легковес. У него большой процент мышечной массы, и боец не раз говорил, что это генетика, передавшаяся от отца. Даже внешне можно понять, что Резникову с трудом удается гонять вес в 70 килограммов.

Отсюда возникает вопрос о целесообразности продолжения карьеры в легком весе. Резникову уже 30 лет, и в последние годы он столкнулся с разными травмами, проблемами со здоровьем. Тяжелая сгонка веса не идет на пользу Артему. Было бы логично подумать о переходе в полусредний вес после окончания Гран-при.

В 77 килограммах Артем смог бы конкурировать так же, как это делает в легком весе. В межсезонье казахстанец очень большой, и в полусредний вес ему тоже необходимо было бы гонять какое-то количество веса. На фоне других полусредневесов он не казался бы маленьким.

Главное, что для казахстанца все сложилось благополучно. С боя его не сняли, по своим ощущениям он чувствует себя отлично, а настрой - победный. Но впредь нужно будет повнимательнее отнестись к сгонке, так как провалить взвешивание в третий раз будет нехорошо, в первую очередь для своей же репутации.

Фото: АСА©️

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