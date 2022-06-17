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Кто победит? Казахстанец против экс-бойца UFC в битве за миллион долларов

Кто победит? Казахстанец против экс-бойца UFC в битве за миллион долларов
©ACA
Новости спорта Единоборства MMA
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Уже сегодня, 17 июня, в Сочи состоится 140-й турнир по смешанным единоборствам лиги Absolute Championship Akhmat (АСА). В главном событии вечера пройдет четвертьфинальный поединок Гран-при легкого веса между казахстанцем Артемом Резниковым (22-6) и бразильцем Дави Рамосом (10-4), ранее выступавшим в UFC. Корреспондент Vesti.kz предлагает вашему вниманию прогноз на этот бой.

Противостояние 30-летнего Резникова и 35-летнего Рамоса будет рассчитано на пять раундов. Для казахстанца это будет четвертое выступление в АСА, а бразилец дебютирует в промоушене и проведет первый бой после ухода из UFC.

Резникова и Рамоса можно назвать мастерами удушающих приемов. Артем семь раз душил соперников, причем в пяти случаях это был коронный прием "север-юг". Что касается Дави, то он половину своих выигранных схваток завершал удушающими.

Интересно, что ранее никто из них не проводил 25 минут в клетке. Резников бился в четвертом раунде в 2016 году, но проиграл нокаутом кыргызскому файтеру. А вот Рамос проводил в октагоне не более трех отрезков.

У обоих спортсменов был длительный простой - Рамос не дрался с июля 2020-го, а Резников - с сентября того же года. Нужно учитывать, что предстоящий бой не является обычным рейтинговым поединком. Это битва на выбывание из Гран-при, призовой фонд которого составляет миллион долларов.

Поэтому логично предположить, что бойцы будут не очень быстро вкатываться в поединок и в целом продемонстрируют осторожный стиль ведения боя. Есть вероятность, что поединок продлится всю дистанцию. Резников постарается навязать Рамосу свою борьбу, а тот, в свою очередь, попробует использовать джиу-джитсу.

Трудно представить, что этот бой закончится нокаутом. Сабмишеном - еще возможно, но нокаут - практически точно нет. Даже несмотря на отличные навыки в проведении удушающих у обоих спортсменов, мы рискнем спрогнозировать, что поединок пройдет все 25 минут и завершится победой казахстанца единогласным решением судей.

Давление Артема и его контроль должны будут сыграть ключевую роль в этом противостоянии. Если Резников будет грамотно действовать и следовать своему геймплану, то обеспечит выход в полуфинал Гран-при.

Напомним, что бой Резников - Рамос возглавит турнир АСА 140 и начнется не ранее 02:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его покажут телеканалы "Матч! Боец" и "Матч ТВ". Также трансляция будет доступна по платной подписке на сайте промоушена.

Ранее Резников провалил взвешивание. Лига наказала его штрафом в размере 20 процентов от суммы гонорара в пользу соперника.

Большой куш. Почему Резников не получит миллион долларов, даже если выиграет Гран-при АСА

Фото: АСА©

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Метки:
MMA Резников Артем Казахстан Бразилия UFC Россия

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