Прямая трансляция турнира по ММА с участием бойцов из Казахстана

Сегодня, 30 ноября, в Алматы состоится бойцовский турнир OCTAGON 82. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции ивента.

Турнир включит в себя 13 поединков с участием 26 бойцов, 14 из которых представляют Казахстан. Он начнётся в 18:00 по казахстанскому времени, а в прямом эфире его можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале организации:

В главном событии вечера казахстанец Нуржан Акишев (16-7) подерётся с Фарзадом Гадери (18-16) из Ирана. Полностью список боёв OCTAGON 82 можете посмотреть здесь:



Ранее звёздный боец из Казахстана жёстко высказался о бывшем чемпионе OCTAGON из Узбекистана:

