Прямая трансляция турнира лиги Naiza FC с титульником в легком весе и боями Алмабаева и сестры Рахмонова

©NFC
Новости спорта Единоборства Смешанные
Сегодня 07:56

Сегодня, 29 декабря, в Алматы пройдет последний турнир лиги Naiza FC в 2021 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главным на шоу станет титульный бой в легком весе между двумя казахстанцами - Ильдаром Кудайбергеновым и Серикбаем Ходжабаевым.

Также на NFC 36 свои бои проведут Фаниль Рафиков, Асу Алмабаев и Сора Рахмонова - сестра казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова.

Всего в рамках турнира пройдут 14 боев, шесть из которых - в главном карде. Подробнее можно прочитать здесь

NFC 36 можно посмотреть в прямом эфире. Начало трансляции в 16:00 по времени Нур-Султана.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Бои по смешанным правилам MMA Алмабаев Асу Рафиков Фаниль Naiza FC


Единоборства Смешанные
0
Сегодня 07:56
© 2008 - 2021 ТОО «EML»