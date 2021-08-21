Прямая трансляция большого турнира по ММА в Алматы с Акишевым и Алмабаевым

Сегодня, 21 августа, в Алматы пройдет крупный турнир по ММА - совместный ивент казахстанской Octagon League и быстроразвивающегося бахрейнского промоушена Brave CF, сообщает корреспондент Vesti.kz.

53-й турнир для Brave и 22-й для Octagon включит в себя 14 поединков. В них выступят десять казахстанцев, пять бойцов из Кыргызстана, четыре - из Узбекистана, три бразильца, два россиянина, а также по одному файтеру из Канады, Германии, Украины и Южной Кореи.

С особым интересом ожидается поединок в главном карде файтера наилегчайшего веса из Казахстана, бойца команды DAR Team Pro, Асу Алмабаева (12-2) против украинца Александра Доскальчука (10-2).

В главном поединке турнира в полулегком весе встретятся казахстанец Нуржан Акишев (11-3) и непобежденный проспект азиатского промоушена из Южной Кореи Тэ Кюн Ким (8-0). Более подробно о турнире можно прочитать здесь.

В прямом эфире бои покажет Qazsport. Начало - в 18:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

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