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Возвращение "Бопай" и большой турнир с Акишевым и Алмабаевым, или что смотреть на этой неделе фанатам ММА

Возвращение "Бопай" и большой турнир с Акишевым и Алмабаевым, или что смотреть на этой неделе фанатам ММА
Асу Алмабаев. Фото: M-1 Global©
Новости спорта Единоборства Смешанные

Новая неделя подарит любителям смешанных единоборств несколько интересных событий. Любопытно, что долгожданные поединки пройдут в Алматы на двух турнирах известных лиг. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

В среду, 18 августа, в Алматы пройдет турнир Аlash Pride Grand Prix 67, который ранее переносился несколько раз. На этом турнире примут участие бойцы из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Среди них особо выделяются бои с участием полусредневеса Серика Тлекеева (10-2) и известной файтерши Замзагуль "Бопай" Файзоллановой (6-1).

Тлекеев встретится с соперником из Узбекистана Бобуром Курбановым (8-3). Уже менее чем через месяц Серика ждет настоящее испытание в большом поединке с россиянином Эдуардом Вартаняном (22-4) на турнире Open FC 10 в Самаре (Россия). Отметим, что Вартанян является экс-временным чемпионом лиги АСВ (АСА) в легком весе.

Получается, что выступление на турнире лиги Alash Pride FC будет для Тлекеева промежуточным. Но и здесь есть риск, ведь до важнейшей схватки остается три недели. Поэтому Серику нужно быть очень внимательным и осторожным, дабы избежать травм в преддверии встречи с Вартаняном. 

Что касается Замзагуль, то она не так давно подписала контракт с американским промоушеном PFL. 19 августа она должна была дебютировать за океаном против Марианы Мораис (17-11) из Бразилии, но в итоге поединок был перенесен на неопределенный срок из-за проблем казахстанки с получением американской визы.

"Бопай" решила не терять форму, вследствие чего согласилась выступить в эти же даты в Алматы. Ее оппоненткой будет дебютантка из Узбекистана Хожинисо Комолдинова (0-0). Напомним, что свой последний бой Замзагуль провела в августе 2018 года.

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Также на этом турнире выступят казахстанцы Максат Есболатов (4-0), Бауыржан Калмурзаев (1-0), Ержан Шапауов (4-0), Тимур Жапаров (5-2-1), Ерасыл Шукатаев (9-2) и Ерзат Шашубаев (0-0). По правилам К-1, себя проявит Галымжан Канаев (15-1). Полный список боев можно прокрутить в этой записи:

В субботу, 21 августа, в городе пройдет еще один крупный турнир - совместный ивент казахстанской Octagon League и быстроразвивающегося бахрейнского промоушена Brave CF

53-й турнир для Brave и 22-й для Octagon включит в себя 14 поединков. В них выступят десять казахстанцев, пять бойцов из Кыргызстана, четыре - из Узбекистана, три бразильца, два россиянина, а также по одному файтеру из Канады, Германии, Украины и Южной Кореи.

В предварительном карде Казахстан представят Алишер Габдуллин (7-3), Бауыржан Куанышбаев (10-3), Карим Рузбакиев (6-1), Дамир Толенов (6-0) и Акторе Батырбек (3-0).

Откроет главный кард бой чемпиона Octagon League в полулегком весе - казахстанца Ильяра Асханова (9-3) и одного из претендентов на титул в Brave - Ахмеда Магомедова (8-0) из России. Схватка пройдет в промежуточном весе до 68 килограммов.

В следующем поединке небитый файтер Brave из Казахстана Азат Максум (12-0) встретится с бразильцем Флавио де Керро (12-3). На счету 26-летнего Максума, бывшего чемпиона наилегчайшего веса Octagon, одна победа под эгидой Brave. Ее он добыл в марте этого года техническим нокаутом.

Также в главном карде выступит другой файтер наилегчайшего веса из Казахстана, боец команды DAR Team Pro, Асу Алмабаев (12-2). Его соперником будет украинец Александр Доскальчук (10-2). Лучшие годы обоих прошли в лиге М-1 Global, где оба спортсмена добирались до чемпионских поясов организации.

Но встретятся они теперь в рамках турнира Brave. Асу не бился с декабря 2020 года, когда стал чемпионом лиги NFC, а Александр не выходил в клетку с ноября 2018 года. После этого Доскальчук даже был подписан в UFC, но всему помешал допинговый скандал и длительная 14-месячная дисквалификация. В известнейшем промоушене он так и не дебютировал. Очный поединок станет дебютом для обоих в Brave.

В со-главном событии вечера в промежуточном весе до 73 килограммов свой бой проведет непобежденный казахстанец Василий Тахтай (8-0). Его соперником будет бразилец Роджер Сампайо (9-1).

В главном поединке турнира в полулегком весе встретятся казахстанец Нуржан Акишев (11-3), уже проигравший в дебютной схватке в Brave, а также непобежденный проспект азиатского промоушена из Южной Кореи Тэ Кюн Ким (8-0). На счету Кима шесть финишей и три победы под эгидой лиги Brave.

В январе этого года Акишев по прозвищу "Бизон" проиграл единогласным решением судей россиянину Роману Богатову (12-1).

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Фото: Alash Pride FC©️

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Метки:
MMA Казахстан Алматы UFC

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