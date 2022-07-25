Проспект из Казахстана высказался о дебюте в UFC

Казахстанский проспект Асу Алмабаев (15-2), представляющего команду DAR Pro Team, высказался о бое с экс-чемпионом лиги Bellator американцем Заком Маковски (21-10) и своем возможном дебюте в UFC, сообщает Sports.ru.

Ранее стало известно о смене локации поединка казахстанца с американцем, а Алмабаев рассказал о подготовке к бою на Brave CF 60, который пройдет 30 июля в Бахрейне.

- Как прошла подготовка к бою с Маковски?

- Все по плану. Провели месячную подготовку, потом боевой сбор, затем горы. Примерно 2,5 месяца проходила подготовка, так что все отлично, осталась неделя до боя.

- Удалось посмотреть бои соперника, найти слабые стороны?

- Слабые стороны есть у всех, это будет видно во время боя. Много будет зависеть от функционального состояния во время боя. Зак – возрастной и очень опытный боец, экс-чемпион Bellator, дрался в UFC. Его рекорд говорит за него. Но я готов выйти и показать свой уровень в противостоянии с ним.

- Можно ли сказать, что Зак – это самый опытный соперник в твоей карьере?

- Раньше я тоже дрался с экс-бойцами UFC. Бился за пояс лиги М-1 с канадцем Крисом Келадесом, у которого в тот момент были бои в UFC и Bellator. Но я об этом не думаю, мне без разницы, кто и где дрался, хоть на Марсе. Сейчас мое время, я на пике формы, с любым готов выскочить.

- Сейчас в твоем весе в Brave пояс вакантен. Нет желания забрать себе?

- Со стороны организации были намеки на бой за титул, потому что по воле Аллаха я иду без поражений. Посмотрим, на этот бой. Если будет интересное конкретное предложение, то тогда, обсудим.

- Сам готов при попадании в UFC ярко заявить о себе?

- Дай Аллах, время покажет.

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