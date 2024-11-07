Популярность в Европе и шанс подраться за пояс. Жумагулов рассказал о новой главе своей карьеры

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (16-9) дал интервью корреспонденту Vesti.kz перед началом новой главы в своей карьере. Уже в субботу, 9 ноября, он дебютирует в европейском промоушене OKTAGON.

Соперником файтера из Актобе будет валлиец Аарон Эйби (16-9-1), который в прошлом дважды претендовал на звание чемпиона лиги, но оба раза проиграл. 36-летний Жумагулов рассказал о своем настрое и планах подраться за пояс чешско-словацкой организации.



- За свою карьеру вы бились в разных лигах, начиная с казахстанских и российских промоушенов, заканчивая UFC. Уже многое повидали. Но есть ли что-то особенное в лиге OKTAGON?

- Да, за свою карьеру я много где дрался, поэтому выбрал именно европейский промоушен, потому что я там не дрался, мне интересна европейская публика. Сейчас OKTAGON хорошо "качает", тут очень перспективные бойцы, поэтому я настроен здесь драться. Настрой и форма у меня хорошие.

- Кто из команды сейчас с вами в Словакии?

- Из команды со мной приехали Нурбек Кабдрахманов, Алиби Идрис и мой тренер-диетолог Руслан Алтаев. Тут нас встретил наш брат Алишер.



- Ваш соперник - Аарон Эйби - уже дважды претендовал на титул чемпиона. В последнем бою он бился за титул. Есть основания полагать, что, в случае победы над ним, вам дадут бой за пояс?

- Мой соперник дрался за пояс, очень опытный боец. Он переболел болезнью (победил рак), опытный и сильный боец. Если честно, особо не смотрел его бои, только отрывками, примерно посмотрел, что он из себя представляет. Что касается пояса, думаю, что, в случае победы, мне по-любому дадут за пояс драться.

- Если посмотреть на ростер OKTAGON, то там немало бывших бойцов UFC. К ним у зрителей особое отношение, ведь они были в лучшей лиге мира. Чувствуете себя звездой в этом промоушене?

- Да, здесь много экс-бойцов UFC. Я очень интересен европейцам, меня здесь ждет публика, промоушен ждет. Они стараются раскручивать наш бой. Я здесь хожу и многие меня узнают, подходят, желают победы и удачи.

- В какой форме вы подходите к поединку? Как дела с весом и что вы ожидаете от себя в день боя?

- Сегодня утром я был 62,8 килограмма. Сейчас в дороге чуть-чуть отек (беседа состоялась вечером, 6 ноября, по казахстанскому времени - Прим. автора). С утра был 63,1. Сейчас потренировались, а завтра заключительный день, самый тяжелый - не буду ни пить, ни есть. Но, я думаю, с весом все нормально будет.



Отметим, что Жумагулов идет на серии из двух побед кряду. Он известен по своим выступлениям в таких лигах, как Fight Nights, UFC, NAIZA и не только.

Его бой с Эйби пройдет в субботу, 9 ноября, в Братиславе (Словакия), в рамках турнира OKTAGON 63.

Ранее Жалгас высказался о титульных амбициях казахстанца Асу Алмабаева (21-2) в UFC.