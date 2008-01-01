Победу казахстанца аннулируют? Президент новой лиги Хабиба пересмотрит результат боя на турнире EFC 30

Димаш Тулегенов

Президент лиги Eagle FC и известный дагестанский боец смешанных единоборств Шамиль Завуров пообещал принять окончательное решение по спорной остановке боя между казахстанцем Азаматом Маркабаевым (7-3) и россиянином Селемом Евлоевым (4-3) на турнире EFC 30 в Москве, завершившемся победой спортсмена из Актобе, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Об этом стало известно из Instagram-аккаунта команды ингушского бойца, Team Evloev.



"Итоги встречи с руководством лиги Eagle FC. 4 декабря в Москве на турнире EFC 30 выступал наш боец Селем Евлоев. Во втором раунде оппонент произвел скручивание руки Селема за его спиной. Освобождаясь из болевого приема, Селем произвел звук рычания. В результате чего рефери Вячеслав Кисилев посчитал, что данный звук Селем издал из-за боли и принял решение остановить бой. Наша команда с решением рефери не согласна, о чем мы сообщили руководству лиги.



После окончания турнира на встречу с нашей командой пришел сам президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров. В ходе беседы президент заверил нас, что лига, по запросу судейской коллегии, предоставит видеосъемки со всех камер и примет решение", - заявили в команде спортсмена.



Отметим, что Селем является старшим братом непобежденного бойца UFC Мовсара Евлоева (13-0), поединок которого в лучшей лиге мира был отменен на минувших выходных из-за положительного теста ингушского спортсмена на коронавирус. Мовсар является экс-чемпионом лиги М-1 Global, а в одном из титульных поединков этого промоушена он победил казахстанца Сергея Морозова, в настоящий момент также являющегося представителем UFC.



Видео с моментом спорной остановки боя:







Турнир EFC 30 прошел в пятницу, 4 декабря. Это был первый ивент промоушена после его покупки легендарным бойцом Хабибом Нурмагомедовым.