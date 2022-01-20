Опубликован кард турнира с дебютным боем казахстанца Оспанова в лиге Хабиба

Обнародован финальный кард дебютного турнира промоушен Eagle FC в США, где первый поединок в организации проведет казахстанец Арман Оспанов (11-4), передает корреспондент Vesti.kz.

Турнир лиги, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, состоится 29 января в Майами.

"Как вам состав участников #EagleFC44?" - интересуется официальный аккаунт организации.

32-летний боец из Казахстана стартует в промоушене со встречи с 28-летним Диланом Сальвадором (4-1) из Франции, о стиле которого можно узнать в специальном материале.

Хабиб показал арену для дебюта казахстанца Оспанова в Eagle FC