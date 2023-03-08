"Одним можно, а другим нельзя". Артем Резников выступил с обращением после скандала с Сериком Сапиевым

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 23:43
©кадр из видео

Известный казахстанский боец Артем Резников, финалист Гран-при ACA в легком весе, высказался о конфликте на звездном турнире по Batyrball с участием Серика Сапиева, который обернулся публичным скандалом, передают Vesti.kz.

Он считает, что правила игры в Batyrball не ко всем применяются одинаково. Известный боец обратился к казахстанской лиге, опубликовав видео игрового эпизода в своем Instagram.

"Просьба к лиге - прописать правила этой игры. Одним можно проходить в ноги без мяча, а другим нельзя", - написал Резников.

"Ребят, многие пишут, что тема закрыта. Я не развиваю тему. Просто попалось это видео и хочу, чтобы правила стали прозрачные. Чтобы не случалось разных непонятных ситуаций. Все беды от незнания!" - добавил спортсмен.

Напомним, инцидент произошел на соревнованиях в рамках турнира по ММА NAIZA 49 в Алматы. 

В одном из эпизодов 20-летний борец Зелимхан Мусиханов, представитель команды Резникова Sever-Yug, жестко бросил 39-летнего олимпийского чемпиона на настил. Дальше случился скандал - спортсмены едва не подрались в клетке, а затем в раздевалке. После этого борец публично просил прощения и признавался, что не узнал звезду казахстанского бокса. 

Позже Резников высказал мнение, что виноваты оба спортсмена, рассказав, что Сапиев ударил молодого борца в живот. А затем боксерша Аида Сатыбалдинова заявила, что из-за конфликта с олимпийским чемпионом Мусиханова даже отчисляли из спортивного колледжа, но потом восстановили. 

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан Сапиев Серик

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