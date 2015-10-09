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Непобеждённый казах против звезды из США: прямая трансляция турнира по ММА

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Непобеждённый казах против звезды из США: прямая трансляция турнира по ММА Эй Джей Макки и Саламат Исбулаев. Фото: PFL©

В ночь на воскресенье, 28 июня, в Сан-Диего (Калифорния, США) состоится турнир лиги PFL. В главном поединке вечера подерутся американец Эй Джей Макки (24-2) и казахстанец Саламат Исбулаев (10-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В ночь на воскресенье, 28 июня, в Сан-Диего (Калифорния, США) состоится турнир лиги PFL. В главном поединке вечера подерутся американец Эй Джей Макки (24-2) и казахстанец Саламат Исбулаев (10-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Всего в рамках турнира пройдёт десять поединков, четыре из которых - в основном карде.

Кард турнира PFL Макки - Исбулаев

Прямая трансляция боя Макки - Исбулаев в PFL

Главный кард начнётся в 07:00 по казахстанскому времени. Поединок с участием Исбулаева начнётся ориентировочно в 08:30.

В прямом эфире ивент можно будет посмотреть по подписке на ОККО и Setanta Sports App.


Отметим, что 29-летний Исбулаев выиграл досрочно все десяти профессиоанльных поединков по ММА - семь нокаутов и три сабмишена. В феврале он успешно дебютировал в американской лиге PFL.

Фото: PFL©️

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