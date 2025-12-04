Небитые соперники и титульники: список топ боёв казахстанцев в декабре

Конец 2025 года обещает стать интересным для фанатов ММА из Казахстана. Их ждёт сразу несколько ярких событий. Кореспондент Vesti.kz перечислил в одном списке.

Будут громкие бои и в зарубежных лигах, и в казахстанских организациях. Однако в UFC в декабре казахстанцы уже не выступят.

АСА 197. 5 декабря, Москва (Россия)

На этом турнире, уже в эту пятницу, состоится бой средневеса Даурена Ермекова (16-6). Опытный боец из Казахстана встретится с непобеждённым файтером из Таджикистана Муборакшо Муборакшоевым (8-0). В этом году оба спортсмена дебютировали в лиге АСА с побед.

Ермекову 37 лет, а Муборакшоеву - 36, они являются представителями одного поколения. За казахстанца говорит богатый чемпионский опыт в разных крупных лигах стран СНГ, а за таджикистанца его отсутствие поражений.





RCC 24. 12 декабря, Екатеринбург (Россия)

Если не с первой, то со второй попытки матчмейкеры лиги организовали бой между 36-летним казахстанским полусредневесом Георгием Кичигиным (33-11) и российским бойцом Темирханом Темирхановым (13-1).

В сентябре они должны были встретиться в рамках ивента RCC 23, но тогда Кичигин не смог выйти в октагон по состоянию здоровья, а Темирханов нокаутировал в первом же раунде вышедшего на замену Денилсона Соузу (10-6).

Кичигин подерётся в RCC впервые с 2019 года, у него 2-0 под эгидой этой организации. А вот Темирхан уже несколько лет беспрерывно бьётся только в этой лиге, где он одержал восемь побед кряду.





Alash Pride FC 115. 18 декабря, Алматы

На ивенте в Алматы экс-чемпион организации и бывший претендент лиги NAIZA в лёгком весе казахстанец Рустем Кудайбергенов (9-3) поспорит с известным бойцом из Кыргызстана Каныбеком Жаныбек Уулу (14-13), который тоже выступал в казахстанских лигах.

В активе Кудайбергенова восемь выступлений в Alash Pride FC (6-2), свой последний поединок он выиграл. Каныбек же возвращается в клетку этой лиги спустя пять лет, тут у него 1-1. В целом же, он идёт на серии из трёх поражений.





Fight Nights 132. 20 декабря, Москва (Россия)

В этот вечер казахстанский легковес Фаниль Рафиков (24-6) начнёт свой путь в Гран-при лиги Fight Nights. Его соперником станет американец Рэй Купер (25-13-1). Обоим спортсменам по 32 года.

Рафиков является экс-чемпионом NAIZA и обладателем совместного пояса NAIZA/Fight Nights. Сейчас файтер из Павлодара идёт на серии из четырёх побед. Его соперник двукратный победитель Гран-при американской лиги PFL в полусреднем весе Купер, который сейчас идёт на серии из пяти поражений.





NAIZA 79. 20 декабря, Атырау

Но в этот день любителям смешанных единоборств можно будет посмотреть не только бой Фаниля в Fight Nights, но и заключительный турнир NAIZA в уходящем году. В Атырау за пояс чемпиона в легчайшем весе подерётся местный боец Мейрбек Тулегенов (6-1-1), который в этом году ярко вернулся в ММА после перерыва в два с половиной года (одержал две победы, в том числе над звёздным соперником).

Соперником Тулегенова будет российский боец Валерий Гусаров (7-1), который в своём последнем поединке, в лиге ONE Championship, нанёс первое поражение в карьере казахстанцу Кошену Аканову (6-1-0-1). К этому титульному противостоянию Тулегенов подходит на серии из двух побед, а у Гусарова шесть викторий кряду.



На этом же турнире состоится и титульный поединок в среднем весе, где схлестнутся небитый казахстанец Али Бадрудинов (6-0) и узбекистанец Нодирбек Ахатжонов (7-2). На счету у Али пять финишей и 5-0 в лиге NAIZA.

А вот Нодирбек идёт на серии из четырёх побед кряду, а в лиге NAIZA у него 3-0. Посмотрим, чья серия прервётся в титульном противостоянии.





OKTAGON 81. 28 декабря, Прага (Чехия)

В соглавном событии европейского промоушена пройдёт первая защита титула в наилегчайшем весе казахстанца Жалгаса Жумагулова (18-9). Ему предстоит подраться с местным бойцом Давидом Дворжаком (22-6).

37-летний казахстанец идёт на серии из четырёх побед, две из которых - в лиге OKTAGON. На счету 33-летнего Дворжака две победы подряд, а последняя - в лиге OKTAGON нокаутом. Если Жумагулову удастся защитить пояс, то он впервые с 2014 года выйдет на серию из пяти побед подряд.

Жалгаса и Давида объединяет то, что у обоих не получилось проявить себя с лучшей стороны в UFC: за три года в лиге казахстанец завершил свой путь там с рекордом 1-6, а чех - с соотношением 3-3.



