"Мне неважно". Обидчик Резникова сделал заявление о реванше

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 17:36
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Российский боец Эдуард Вартанян заявил о готовности провести реванш с казахстанцем Артемом Резниковым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В пятницу, в Сочи, Вартанян одержал технический нокаут в третьем раунде и победил Резникова в финале Гран-при АСА в легком весе. 32-летний Вартанян одержал свою 25-ю победу в ММА, при этом потерпев всего четыре поражения, в то время как 31-летний Резников потерпел свое седьмое поражение, имея при этом 24 победы.

- Вы согласитесь, если Резников попросит о реванше?

- Если бой будет укладываться в рамки подписанного соглашения с АСА, то мне неважно, с кем драться, - сказал Вартанян "Матч ТВ".

Нокаутом завершился бой казахстанца в финале Гран-при за миллион долларов

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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