Нокаутом завершился бой казахстанца в финале Гран-при за миллион долларов

Казахстанский боец Артем Резников выступил в финале Гран-при ACA против россиянина Эдуарда Вартаняна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финал первого в истории Гран-при ACA стал главным событием 159-го ивента организации. Поединок в легком весе прошел в Сочи.

Пятираундовый бой был остановлен в третьем раунде, за 27 секунд до его окончания. Победу техническим нокаутом одержал Вартанян.

Общий фонд этого Гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

Таким образом, Резников потерпел первое поражение под эгидой ACA. До этого он выиграл пять поединков в этом промоушене.

Кроме того, казахстанец прервал серию из десяти побед в MMA. Новый рекорд Резникова (24-7).

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