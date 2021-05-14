Мастер удушающих и опасный борец, или почему Оспанову не повезло с соперником в дебюте PFL

Димаш Тулегенов

Казахстанский полулегковес Арман Оспанов (11-3) получил утвержденного соперника на дебютный бой в Professional Fighters League (PFL). Его оппонентом будет экс-боец UFC Крис Уэйд (18-6). Корреспондент Vesti.kz знакомит читателей с американским бойцом, задачей которого в июне будет остановить "Сункара" из Казахстана.

33-летний Уэйд родился в маленьком городке Роквилл-центр, который находится в 45 километрах от Нью-Йорка. Со школьных времен у Криса отлично получалось бороться, он выигрывал различные турниры и постоянно участвовал в соревнованиях.

Поступив в университет, он, как и многие начинающие американские спортсмены, выступал в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта). Уэйд соревновался в третьем дивизионе по борьбе. Затем он проявил себя в кикбоксинге, достигнув хороших результатов по любителям.

Сейчас у Уэйда, помимо всего прочего, есть синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. По иерархии рангов синий пояс идет сразу после белого.

Свой профессиональный путь в смешанных единоборствах Крис начал после непродолжительной любительской карьеры в ноябре 2011 года. В тот момент он начал выступать в лиге Ring Of Combat (ROC).

За 14 месяцев он провел пять поединков, победив в каждом из них. Но лишь одна виктория была добыта досрочно - удушением. Остальные успехи пришли к Уэйду после оглашения судейских записок.

В марте 2013 года Крис дебютировал в PFL (тогда еще WSOF). Однако опыт оказался неудачным. Единогласным решением судей он проиграл американцу Оззи Дугулубгову (Азамат Дугулубгов - боец, в раннем возрасте переехавший из Кабардино-Балкарии (Россия) в США).

В начале 2014 года боец вернулся в клетку ROC, добыв там еще две победы в течение пяти месяцев. Затем Уэйд подписал контракт с UFC. Тогда ему было 26 лет, а профессиональный рекорд включал в себя семь побед при единственном поражении.

В конце августа на UFC 177 Крису хватило меньше двух минут, чтобы задушить соперника в своем дебюте. Оппонентом был другой новичок UFC Кейн Карризоса (11-4).

Противник резво начал, но тут же нарвался на борцовскую базу Уэйда. Далее Крис продемонстрировал великолепный контроль, после чего "усыпил" Карризоса удушением гильотиной. Позже в UFC признали этот прием лучшим сабмишеном недели. За это выступление Уэйд получил 16 тысяч долларов.

В январе 2015 года ему противостоял боец из Китая Чжан Липэн (30-11-1), для которого это была уже третья схватка в UFC, а две предыдущие он выиграл. В этом поединке единогласным решением судей победу одержал Уэйд.

Спустя еще пять месяцев Уэйд вышел в клетку с Кристосом Гиагосом (18-8). Здесь все вновь решали судьи, которые в очередной раз указали на Криса.

17 января 2016 года был запланирован бой файтера из Ирана Бенеила Дариуша (20-4-1) против россиянина Майрбека Тайсумова (27-6). Но Дариуш выбыл из-за травмы, а его согласился заменить Уэйд. Однако планам вновь пришлось измениться. У Тайсумова возникли проблемы с американской визой, из-за чего и ему нашлась замена - французский дебютант UFC Мехди Багдад (12-6).

Крис задушил соперника в конце первого раунда, одержав четвертую победу в UFC подряд.

На май 2016 года Уэйд получил в соперники Рашида Магомедова (25-5-1). Но в начале марта "Горец" снялся с поединка, а его заменил другой файтер из Дагестана - Рустам Хабилов (24-4). Единогласным решением судей победу одержал именно Хабилов, а для Криса это было первое поражение в UFC.

В сентябре Уэйд вышел в клетку против еще одного воспитанника дагестанской школы - Ислама Махачева (19-1). Оба бойца свои предыдущие бои проиграли. В углу Ислама тогда был его близкий друг Хабиб Нурмагомедов (29-0).

Крис вновь уступил единогласным решением, проиграв вторую схватку подряд.

После этого американец не выступал десять месяцев. В июле 2017 года Уэйд единогласным решением победил Фрэнки Переса (11-4). Для обоих этот поединок стал последним в промоушене.

С лета 2018 года Крис неизменно выступает под эгидой PFL. В июне Уэйд проиграл решением Натану Шулте (20-4-1). Спустя четыре месяца, победив еще двоих соперников, Крис получил реванш с Шулте. Однако вновь проиграл решением, на этот раз - раздельным.

Второе поражение от Натана произошло в полуфинале плей-офф легкого веса PFL.

В 2019 году Уэйд вновь дошел до полуфинала, победив решением троих соперников. Но в битве за выход в финал Крис единогласно проиграл файтеру из Таджикистана Лоику Раджабову (13-3-1). Затем Уэйд решил прервать свои выступления, по этой причине он не бился в PFL в 2020 году.

В 2021 году Крис вновь вернулся в клетку, спустившись из легкого веса в полулегкий. В апреле он единогласным решением победил француза Энтони Дизи (13-4). Изначально предполагалось, что соперником Оспанова в дебюте PFL будет именно Дизи, но планы матчмейкеров лиги поменялись.

Уэйд - сильный борец и грэпплер. У него совсем нет нокаутов, но в арсенале есть опасные удушающие приемы, которыми он победил пятерых оппонентов. 13 успешных битв продлились все 15 запланированных минут.

Крис проиграл шесть поединков, все - решением. Никому не удавалось финишировать американца.

Стилистически это очень неудобный соперник для Оспанова, являющегося ярким ударником. Уэйд не дает работать своим соперникам в стойке либо "сушит" поединки в клинче. Основным фактором будет выносливость, кого и на сколько хватит. Также Арману нужно быть готовым к возможным уловкам соперника в партере.

Напомним, что дебют Оспанова состоится 10 июня на PFL 4 в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США). С лета прошлого года появлялась информация о скором подписании контракта "Сункара" с UFC, но в итоге он попал именно в PFL.

В главном событии вечера состоится бой в легком весе, в котором экс-чемпион UFC Энтони Петтис (24-11) встретится с Алексом Мартинесом (8-0-0-1).

Фото: UFC, MMA Fighting©️

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