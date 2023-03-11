Легенда MMA завершил карьеру после поражения от брата Хабиба

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 11:48
©twitter.com/MMAFighting

В Сан-Хосе (штат Калифорния, США), состоялся очередной турнир Bellator 292 по смешанным единоборствам. Главным поединком стало противостояние российского бойца Усмана Нурмагомедова и американца Бенсона Хендерсона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом раунде двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова одержал победу над Хендерсоном, применив удушающий прием.

Брат Хабиба удушающим приемом защитил титул Bellator

После боя Хендерсон объявил о завершении своей карьеры в ходе интервью. За период профессиональной карьеры Хендерсон одержал 30 побед и понес 12 поражений. Стоит отметить, что Хендерсону уже 39 лет. Ранее он выступал в UFC и некоторое время был чемпионом организации в легком весе.

Напомним, что в первом раунде поединка сегодняшнего дня Нурмагомедов сразу же отправил своего соперника на канвас и забрал спину. В результате Усман перешел к удушающему приему и заставил Хендерсона сдаться. Нурмагомедов успешно защитил свой чемпионский титул в этом бою.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Нурмагомедов Хабиб MMA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:48
MMA
Легенда MMA завершил карьеру после поражения от брата Хабиба
Сегодня , 10:59
MMA
Брат Хабиба удушающим приемом защитил титул Bellator
Вчера , 23:41
MMA
Легенда UFC раскритиковал бывшего соперника
Вчера , 21:45
MMA
Бойца казахстанского менеджера обозвали тупым перед топовым поединком в UFC
Вчера , 16:35
MMA
Шавкат Рахмонов показал историческое видео
Вчера , 13:51
MMA
Скандал с самым ожидаемым боем года лиги OCTAGON: узбек заплатил сопернику, чтобы тот упал
9 марта, 14:40
MMA
Экс-чемпион не согласился с решением UFC по итогам турнира с участием Рахмонова
9 марта, 11:02
MMA
Сапиев обратился к казахстанцам по поводу "травли" борца после конфликта
9 марта, 10:26
MMA
В колледже сделали заявление по "отчислению" борца после конфликта с Сапиевым
8 марта, 23:43
MMA
"Одним можно, а другим нельзя". Артем Резников выступил с обращением после скандала с Сериком Сапиевым
© 2008 - 2023 ТОО «EML»