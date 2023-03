Брат Хабиба удушающим приемом защитил титул Bellator

В Сан-Хосе (Калифорния) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 292, где в главном бою российский боец Усман Нурмагомедов встретился с американцем Бенсоном Хендерсоном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова одержал победу удушающим приемом уже в первом раунде, после того как отправил Хендерсона на канвас и забрал спину. Это уже 17-я победа Нурмагомедова в 17 поединках, и он защитил свой чемпионский титул.

В соглавном бою Александр Шаблий встречался с Тофиком Мусаевым из Азербайджана и одержал победу техническим нокаутом.

