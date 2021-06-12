Куат Хамитов обратился к Арману Оспанову после его жесткого поражения в американской лиге

Казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов поддержал соотечественника Армана Оспанова (11-4), который с поражения дебютировал в американской лиге Professional Fighters League (PFL), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, открывавший турнир PFL 4 в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США), завершился победой американца Криса Уэйда (19-6) нокаутом во втором раунде.

"Все впереди брат, ты для нас чемпион", - написал "Найман" в комментарии на странице Оспанова в Instagram.

Если Оспанов потерпел четвертое поражение в карьере, то для Уэйда эта победа стала второй подряд.

Видео полного боя. Как Арман Оспанов проиграл тяжелым нокаутом в дебютном поединке в США

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