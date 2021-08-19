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Нет конкуренции со своими и есть внимание от UFC. Почему переход казахстанца в лигу UAE Warriors - правильный шаг

Нет конкуренции со своими и есть внимание от UFC. Почему переход казахстанца в лигу UAE Warriors - правильный шаг
Али Кабдулла. Фото: EFC©
Новости спорта Единоборства Смешанные

Несколько дней назад стало известно, что непобежденный казахстанский боец смешанного стиля Али Кабдулла (6-0) подписал контракт с одним из лучших промоушенов Азии UAE Warriors. Корреспондент Vesti.kz рассказал об этой лиге подробнее, а также объяснил причины перехода бойца.

Лига UAE Warriors была образована в 2012 году. Основной идеей было создание новой площадки в Азии для местных и иностранных бойцов, где они бы могли показать свои навыки и начать звездный путь в ММА. Офис организации находится в Абу-Даби (ОАЭ).

В дебютном году организаторы провели один турнир в Абу-Даби, после чего был затяжной перерыв. Лишь в 2015 году UAE Warriors вернулась со своими турнирами. Промоушен организовал ивенты в ОАЭ, Таиланде и Болгарии в течение двух лет. Но затем деятельность лиги вновь была приостановлена.

Лишь в 2019 году, с приходом нового руководства и партнера в лице компании Palms Sports, лига была "оживлена". В течение 2019 и 2020 годов организаторы провели десять событий, а все они прошли в Эмиратах. С начала 2021 года на их счету уже шесть проведенных ивентов, и это далеко не конец. В начале сентября планируется очередной турнир лиги.

Большую роль в продвижении промоушена сыграл Хабиб Нурмагомедов. В конце июля 2020 года непобежденный двоюродный брат именитого файтера - Усман Нурмагомедов (13-0) - выступил на турнире UAE Warriors. После этого еще несколько бойцов из команды Хабиба бились под эгидой этой организации.

В январе 2021 года в Абу-Даби даже прошел совместный турнир UAE Warriors и российской лиги Eagle FC, с декабря 2020 года принадлежащей Хабибу. На ивенте лично присутствовал Нурмагомедов, а рядом с ним находился президент UFC Дана Уайт, который все еще не оставлял попыток уговорить дагестанца вернуться в клетку.

Возможно, что какую-то роль в переходе Кабдулла в UAE Warriors сыграло и то, что он выступал ранее в Eagle FC. В декабре 2020 года Али сабмишеном во втором раунде победил россиянина Имрана Жулагова (11-4) на EFC 31

Теперь боец команды Arlan MMA Pro Team, тренирующийся в столичном клубе Tobet Top Team, стал частью быстропрогрессирующего промоушена UAE Warriors. Особую роль в подписании контракта, несомненно, сыграл и известный менеджер Саят Абдрахманов. Ранее в UAE Warriors уже выступали бойцы из Казахстана: Султан Жолдошбек (13-2), Ержан Естанов (16-9-1), а также Таксим Забитов (8-1).

Одной из причин перехода в UAE Warriors из Eagle FC мог стать вопрос конкуренции с соотечественниками и даже одноклубниками. Кабдулла выступает в полулегком весе и действительно мог бы составить хорошую конкуренцию соперникам в гонке за поясом. Но в полулегком весе лиги Хабиба уже есть фаворит из Казахстана - и это Жасулан Акимжан (7-2). Один из главных претендентов на титул. 

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Тренируется Кабдулла вместе с Акимжаном, у них один зал, общий тренер. И не было смысла держать в одном весе лиги двух своих сильных бойцов. С этой точки зрения переход в UAE Warriors - логичное решение. Ранее в промоушене AMC Fight Nights уже выступил другой казахстанец из полулегкого веса, до этого побеждавший в Eagle FC, - Аслан Ораз (3-1-1). Возможно, что и он по этой же причине сменил организацию.

Сейчас промоушены из стран Аравийского полуострова растут и развиваются очень быстро, это касается и UAE Warriors, и бахрейнской организации Brave CF. Переход туда - это правильный шаг вперед. Сейчас за бойцами этих лиг очень внимательно следят люди из UFC, Bellator и других известных организаций. Поэтому у Али есть шанс выстрелить за пределами зоны комфорта, под которой мы подразумеваем лиги из стран постсоветского пространства.

Выиграл все свои бои досрочно и заслужил внимание Хабиба, или почему Али Кабдулла - будущая звезда казахстанского ММА

Отметим, что Кабдулла начал профессиональную карьеру в сентябре 2018 года. В шести боях он одержал шесть досрочных побед - две нокаутом и четыре сабмишеном.

Напомним, что на этой неделе в Алматы пройдет крупный совместный турнир Octagon League и Brave CF. В нем примет участие целый ряд казахстанских файтеров. 

Фото: UAE Warriors (1), Talk Sport (2), EFC (3,4)©️

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Метки:
MMA Казахстан Нурмагомедов Хабиб ОАЭ UFC Абдрахманов Саят

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