Казахстанцы в лиге Хабиба, бой Хамитова в Атырау и возвращение Касымбая. Что будет на этой неделе в ММА?

Димаш Тулегенов

На этой неделе фанатов смешанных единоборств ожидает сразу несколько крупных событий с участием казахстанских файтеров. О том, кто и где выступит - в материале корреспондента Vesti.kz.

Среди ивентов этой недели выделяется турнир лиги Хабиба Нурмагомеова Eagle Fighting Championship - EFC 37, который пройдет в пятницу, 18 июня, в Алматы. На "Алматы Арене" себя проявят сразу пятеро казахстанцев. В этот же день в Красноярске (Россия) состоится вечер боев лиги AMC Fight Nights - на 102-м турнире организации выступит легковес Муратбек Касымбай (9-4). В субботу, 19 июня, в Атырау пройдет первый турнир местной лиги Mergen Fighting Championship - MFC 1. В главном событии вечера выступит Куат "Найман" Хамитов (20-7-1).

18 июня на EFC 37 ожидаются бои с участием казахстанцев Виталия Радионова (0-0), Дияра Нургожая (5-0), Исатая Темирова (9-3-1), Санжара Адилова (6-1-1) и Жасулана Акимжана (6-2). На турнире будет присутствовать владелец организации и непобежденный экс-чемпион UFC Хабиб. Подробную информацию о списке поединков EFC 37 и допуске болельщиков можете прочитать по этой ссылке.

В этот же день в Красноярске пройдет турнир AMC Fight Nights 102. Поединок Касымбая и россиянина Василия Козлова (5-2) должен стать первым для казахстанца в 2021 году. Муратбек является фаворитом боя, он более известный и опытный файтер. Но и Козлова нельзя списывать со счетов, даже несмотря на два поражения кряду.

В субботу, 19 июня, на турнире MFC 1 в Атырау выступит Хамитов. Его соперником будет украинец Роман Головинов (10-4). Также в событии примут участие еще 11 казахстанцев, среди которых опытные Адильбек Кайыргали (3-1), Ермек Тлауов (16-7), первый казахский боец UFC, ранее представлявший Китай, - Жумабек Турсын (20-9-1), и другие.

Полный кард первого турнира в истории MFC выглядит следующим образом:

Титульный реванш в весе Жумагулова завершился досрочным поражением чемпиона UFC

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!