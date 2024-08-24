Казахстанский боец подал апелляцию на результат боя с нокаутом

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Казахстанский боец Даурен Ермеков (15-5) подал апелляцию на результат боя с россиянином Дмитрием Арышевым (16-8-1) по прозвищу "Ганнибал", сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Игорь как дела".

Ермеков в соглавном поединке турнира "Наше дело 85", который прошел 23 августа в Санкт-Петербурге (Россия) нокаутом уступил Арышеву.

Бой закончился во втором раунде. В одном из эпизодов Ермеков остановился из-за тычка в глаз, вследствие чего победу техническим нокаутом присудили Арышеву, завоевавшему пояс чемпиона промоушена.

Отметим, что Ермеков провалил взвешивание, превысив лимит на 1,9 килограмма. Таким образом, он был оштрафован на 40 процентов гонорара в пользу соперника и в случае победы не смог бы рассчитывать на чемпионский пояс.

Ермеков становился чемпионом лиги Naiza и лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и дважды был вторым на чемпионатах мира по любительским смешанным боевым искусствам.

Метки:
Ермеков Даурен MMA Казахстан Россия

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