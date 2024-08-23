Нокаутом обернулся бой казахстанца за пояс чемпиона

Сегодня, 23 августа, в Санкт-Петербурге состоялся соглавный бой на турнире по смешанным единоборствам "Наше дело 85" с участием казахстанского средневеса Даурена Ермекова (15-5) и россиянина Дмитрия Арышева (16-8-1) по прозвищу "Ганнибал", передают Vesti.kz.

Бой закончился во втором раунде. В одном из эпизодов Ермеков остановился из-за тычка в глаз, вследствие чего победу техническим нокаутом присудили Арышеву, завоевавшему пояс чемпиона промоушена.

Отметим, что Ермеков провалил взвешивание, превысив лимит на 1,9 килограмма. Таким образом, он был оштрафован на 40 процентов гонорара в пользу соперника и в случае победы не смог бы рассчитывать на чемпионский пояс.

Ермеков становился чемпионом лиги Naiza и лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и дважды был вторым на чемпионатах мира по любительским смешанным боевым искусствам.