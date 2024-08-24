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Роналду дал обещание после неудачного старта сезона

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Роналду дал обещание после неудачного старта сезона ©x.com/AlNassrFC

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на ничью своего клуба в первом туре чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

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Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на ничью своего клуба в первом туре чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

На старте сезона команда португальской суперзвезды сыграла вничью с "Аль-Раедом" - 1:1. Сам Роналду в этой встрече забил гол.

"Мы никогда не успокоимся. Мы никогда не сдадимся. Наша решимость не знает границ!" - написал Роналду в соцсетях.

Напомним, в прошлом сезоне клуб Роналду занял второе место в Саудовской Про-Лиге, а "Аль-Раед" стал 12-м.

Добавим, что "Аль-Наср" разгромно уступил "Аль-Хилялю" в матче за Суперкубок Саудовской Аравии.

Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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