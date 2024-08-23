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Англия
Вчера 23:58
 

"Ливерпуль" нашел замену Салаху: он суперзвезда

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"Ливерпуль" нашел замену Салаху: он суперзвезда ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

"Ливерпуль" готовит громкое подписание в конце летнего трансферного окна. Речь идет об игроке "Наполи" и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии, передают Vesti.kz.

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"Ливерпуль" готовит громкое подписание в конце летнего трансферного окна. Речь идет об игроке "Наполи" и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии, передают Vesti.kz.

По информации Football Insider, Кварацхелия уже некоторое время находится в поле зрения "Ливерпуля" на фоне сомнительного его будущего в "Наполи".

Однако в ближайшую неделю "Ливерпулю" предстоит серьезная битва за то, чтобы вырвать суперзвезду Серии А из "Наполи".

У вингера остается три года до конца контракта с итальянским клубом, в котором его оценивают более чем в 70 миллионов фунтов стерлингов.

Кварацхелия в предыдущем сезоне Серии А сыграл 42 матча, забив 11 голов и отдав девять голевых передач.

Ранее СМИ писали, что Кварацхелия в "Ливерпуле" заменит египтянина Мохамеда Салаха, которого слухи отправляют в Саудовскую Аравию.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 1 1 0 0 3-0 3
2 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
3 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
6 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
7 Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
8 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
9 Ноттингем Форест 1 0 1 0 1-1 1
10 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
11 Лестер Сити 1 0 1 0 1-1 1
12 Тоттенхэм Хотспур 1 0 1 0 1-1 1
13 Кристал Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
14 Вест Хэм Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
15 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
16 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
17 Челси 1 0 0 1 0-2 0
18 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 0-2 0
20 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0

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Ливерпуль Наполи ФК АПЛ Футбольные трансферы Футбол Салах Мохамед

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