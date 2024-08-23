"Ливерпуль" нашел замену Салаху: он суперзвезда
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"Ливерпуль" готовит громкое подписание в конце летнего трансферного окна. Речь идет об игроке "Наполи" и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии, передают Vesti.kz.
"Ливерпуль" готовит громкое подписание в конце летнего трансферного окна. Речь идет об игроке "Наполи" и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии, передают Vesti.kz.
По информации Football Insider, Кварацхелия уже некоторое время находится в поле зрения "Ливерпуля" на фоне сомнительного его будущего в "Наполи".
Однако в ближайшую неделю "Ливерпулю" предстоит серьезная битва за то, чтобы вырвать суперзвезду Серии А из "Наполи".
У вингера остается три года до конца контракта с итальянским клубом, в котором его оценивают более чем в 70 миллионов фунтов стерлингов.
Кварацхелия в предыдущем сезоне Серии А сыграл 42 матча, забив 11 голов и отдав девять голевых передач.
Ранее СМИ писали, что Кварацхелия в "Ливерпуле" заменит египтянина Мохамеда Салаха, которого слухи отправляют в Саудовскую Аравию.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Брайтон энд Хов Альбион
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|19
|Вулверхэмптон Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|20
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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