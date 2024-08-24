Прямая трансляция трех матчей КПЛ

Сегодня, 24 августа пройдут три матча 18-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 18:00 начнутся две игры: в Семее местный "Елимай" будет принимать "Кызыл-Жар", а "Атырау" на своем поле сыграет с "Шахтером".

В 20:00 в Кызыл-Орде стартует игра "Кайсара" и "Жетысу".

Прямая трансляция матчей пройдет на телеканалах Sport+, Q Football и Qazsport.