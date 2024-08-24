"Ордабасы" определился с новым главным тренером
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Телеграм-канал "Серый CARDINAL" назвал тренера, который возглавит "Ордабасы" в ближайшее время, сообщают Vesti.kz.
Телеграм-канал "Серый CARDINAL" назвал тренера, который возглавит "Ордабасы" в ближайшее время, сообщают Vesti.kz.
По информации источника шымкентский клуб возглавит 45-летний Кирилл Кекер. Это произойдет после матча 18-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Актобе". Встреча состоится 25 августа.
По информации этого же источника "Ордабасы" к игре с "Актобе" будет готовить ассистент Александр Кучма.
Напомним, Седнев покинул "Ордабасы" после провала в еврокубках. Шымкентцы начинали свой путь в Лиге чемпионов и сразу же вылетели на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Дальше южане уже выступали в Лиге конференций и во втором отборочном раунде прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому "Пюнику".
Добавим, что Кекер ранее тренировал "Кайрат". По ходу текущего сезона он покинул свой пост в алматинском клубе.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Кайсар
|15
|5
|6
|4
|16-18
|21
|7
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|16
|4
|6
|6
|14-20
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|15
|2
|2
|11
|7-27
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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