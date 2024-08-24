Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 11:25
 

"Кайрат" понес потерю перед матчем КПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" понес потерю перед матчем КПЛ ©ФК "Кайрат"

Нападающий "Кайрата" Элдер Сантана пропустит матч 18-го тура КПЛ-2024 против "Тобола", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий "Кайрата" Элдер Сантана пропустит матч 18-го тура КПЛ-2024 против "Тобола", сообщают Vesti.kz.

В матче 17-го тура против "Кызыл-Жара" (1:0) бразильский форвард получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне. Поэтому, ближайшую игру с "Тоболом" легионер "Кайрата" пропустит.

В текущем сезоне Сантана провел 16 матчей, в которых забил один гол и оформил один ассист.

"Кайрат" лидирует в КПЛ-2024, набрав 31 очко. У идущего вторым "Актобе" 30 баллов.

У "Тобола" 22 балла и пятое место.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Кайрат ФК Тобол ФК Казахстан КПЛ

Реклама

Живи спортом!