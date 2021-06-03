Казахстанский боец Акимжан выступит на турнире Хабиба в Алматы. Есть соперник

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жасулан Акимжан (6-2) стал участником турнира в Алматы, организованного лигой Хабиба Нурмагомедова - Eagle Fighting Championshup (EFC), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца на EFC 37 будет россиянин Роман Авдал (15-8). Поединок пройдет в рамках полулегкого веса.

Акимжан идет в EFC на серии из двух побед, последнюю он одержал в феврале над Олегом Петеримовым.

Что касается Авдала, то россиянин предыдущий бой провел в октябре 2020 года, когда единогласным решением победил Заура Касумова.

Главным событием EFC 37, который пройдет на "Алматы Арене", станет противостояние двух легковесов - Шамиля Завурова (39-6-1) из России и Зака Зэйна (14-9) из США. Турнир посетит и сам Нурмагомедов.

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