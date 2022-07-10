Казахстанская боксерша Фируза Шарипова дебютирует в ММА

27-летняя казахстанская боксерша Фируза Шарипова (14-2, 8 КО), выступающая в профи, в скором времени дебютирует в ММА, сообщают Vesti.kz.

Об этом спортсменка заявила в своих социальных сетях.

Первый бой Шариповой в смешанных единоборствах состоится 30 июля в Нур-Султане. Она выступит на турнире промоушена Alash Pride FC 75. Имя соперницы будет объявлено позднее.

"Друзья! 30 июля 2022 года в Нур-Султане (Казахстан) на турнире легендарного промоушена ALASH PRIDE FC 75 состоится мой дебют в боях по правилам ММА.

О моем участии в турнире было решено еще в марте, когда мы встречались с президентом казахстанского бойцовского клуба Alash Pride KZ Данияром Каскарауовым в Дубае на международной выставке EXPO-2020. Имя соперницы будет объявлено в ближайшее время", - написала боксерша в Instagram.

Напомним, что последний бой в профи Шарипова провела в декабре прошлого года, потерпев поражение от абсолютной чемпионки мира в легкой весовой категории Кэти Тэйлор (20-0, 6 КО) из Ирландии. Тогда казахстанка получила рекордный гонорар в карьере, но пожаловалась на предвзятое судейство. Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана