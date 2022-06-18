Казахстанец Резников победил экс-бойца UFC на турнире за миллион долларов

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников (22-6) провел четвертый бой в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках четвертьфинала Гран-при АСА Резников встречался с экс-бойцом UFC из Бразилии Дави Рамосом (10-4). Их поединок в легком весе возглавил турнир АСА 140 в Сочи и был рассчитан на пять раундов.
Соперники прошли всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Резникову. Таким образом, казахстанец прошел в полуфинал Гран-при.
Отметим, что Резников провалил взвешивание. Лига наказала его штрафом в размере 20 процентов от суммы гонорара в пользу соперника.
Общий призовой фонд турнира составляет миллион долларов.
Свой последний поединок Резников провел в сентябре 2020 года, победив россиянина Юсуфа Раисова.
Для Рамоса это был дебют в АСА и первый бой после ухода из UFC.В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!
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