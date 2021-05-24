Казахстанец Кичигин против экс-бойца UFC из Бразилии, или что ждать на этой неделе любителям ММА

Димаш Тулегенов

В эту пятницу, 28 мая, на "ЦСКА Арене" в Москве (Россия) состоится турнир по смешанным единоборствам лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) - АСА 123. В соглавном событии вечера примет участие казахстанский полусредневес Георгий Кичигин (24-7), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир включит в себя 13 поединков, но два наиболее долгожданных противостояния пройдут в полусредней весовой категории. В ко-мейн ивенте встретятся Кичигин и бразилец Элиас Сильверио (17-6-1), а в главном поединке украинец Александр Бутенко (50-15-3) и россиянин Андрей Кошкин (19-7).

32-летний Кичигин проведет свой второй бой в текущем году. В феврале он единогласным решением судей уступил в поединке-реванше россиянину Гаджимураду Хирамагомедову (10-4). До этого Георгий шел на серии из четырех побед подряд. В АСА у него показатели скромные - победа и поражение.

20 из 24 побед в профессиональной карьере Кичигин добыл досрочно - три нокаута и аж 17 сабмишенов. Из семи проигрышей казахстанца три - сабмишеном, по два - нокаутом и решением.

Что касается 34-летнего Сильверио, то это топовый боец полусреднего дивизиона АСА. В настоящий момент он занимает пятое место в рейтинге претендентов на пояс чемпиона.

В сентябре 2013 года Элиас дебютировал в UFC с рекордом 8-0. В стартовых трех поединках под эгидой известного промоушена Сильверио неизменно побеждал. Но затем он потерпел два поражения, после чего сменил лигу. С января 2019 года выступает в АСА, проведя за это время пять поединков - три победы и два поражения.

Видео боя, в котором бразилец потерпел первое поражение в карьере:

В ноябре 2020 года Элиас проиграл все тому же Хирамагомедову, который потом победил и Кичигина. А в феврале этого года бразилец уступил экс-чемпиону Али Багову (30-11).

В большинстве случаев поединки с участием Сильверио доходят до судейского решения. Это случалось в 17 боях из 24 проведенных.

Отметим, что турнир АСА 123 будет показан лишь на платной платформе промоушена. Купить трансляцию можно по этой ссылке.

Напомним, что на прошлых выходных в США свой бой в рамках турнира UFC выиграл Дамир Исмагулов (23-1).

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