Казахстанец Асу Алмабаев задушил соперника в дебютном бою на турнире Brave CF

Казахстанский боец Асу Алмабаев одержал досрочную победу в своем дебютном бою в Brave CF, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире в Алматы его соперником стал украинец Александр Доскальчук, который тоже проводил первый поединок под эгидой этого промоушена.

Оба файтера не выходили в клетку долгое время. Так, Алмабаев не дрался с декабря 2020 года. Став чемпионом лиги NFC, он перешел в Brave CF, но перед дебютом сдал положительный тест на коронавирус.

Доскальчук же отдыхал с ноября 2018-го. Он был даже подписан в UFC, но не успел дебютировать, так как получил 14-месячную дисквалификацию за допинг, а затем перешел в Brave.

Бой прошел в рамках наилегчайшего веса и завершился во втором раунде - Алмабаев успешно провел удушающий прием со спины и нанес сопернику третье поражение в карьере.

Напомним, что также на турнире выступил небитый казахстанец Азат Максум, который нокаутировал бразильца Флавио де Керро.

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