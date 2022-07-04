Хамитов потребовал организовать бой с экс-бойцом UFC

Известный казахстанский боец Куат Хамитов (21-8-1) потребовал организовать ему бой с экс-файтером UFC Кевином Ли (19-7) из США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Не вижу препятствий, чтобы не организовали этот бой! Уверен, бой двух претендентов на пояс UFC и FNG будет интересен публике 👊🏻", - написал он у себя в Instagram.

Напомним, что в январе текущего года "Найман" заявил о завершении карьеры. В марте он высказался о возвращении в октагон.

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