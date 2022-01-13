Куат Хамитов завершил карьеру: громкие бои, взлеты и падения

Известный казахстанский файтер Куат Хамитов (21-8-1) объявил о завершении профессиональной карьеры. Боец отметил, что теперь в его жизни начинается новая глава. Корреспондент Vesti.kz подвел итоги десятилетней профессиональной карьеры "Наймана".

Накануне Куат, которому в феврале исполнится 34 года, обратился к своим подписчикам в Instagram. И именно в нем спортсмен впервые объявил о завершении карьеры: "Я вообще планировал еще лет пять выступать, продолжать карьеру и прославлять страну. Но я решил завершить карьеру. Я официально завершаю свою спортивную карьеру, и у меня начинается новая глава, новая карьера в моей жизни", - заключил он.

Профессиональную карьеру в бойцовской клетке Хамитов начал в мае 2011 года в возрасте 23 лет. За эти десять с лишним лет "Найман" провел 30 официальных боев, одержал в них 21 победу, потерпел восемь поражений и один раз поединок с его участием завершился вничью.

Ровно половина - 15 поединков "Наймана" - состоялись в Казахстане, остальные 15 - в других странах. Шесть раз легковес выступал в России, пять раз - в Китае, по одному разу - в Англии, Индии, Японии и Сингапуре. Хамитов всегда выходил в клетку с флагом Казахстана и заряжал сам себя патриотическим духом.

Немало боев он провел под эгидой отечественной лиги Alash Pride FC, пробовал себя в других зарубежных промоушенах, включая известную One Championship. Последние пять лет карьеры он бился в российской организации AMC Fight Nights, за исключением одного проведенного поединка в новой казахстанской лиге Mergen FC.

Болельщики знают Куата как зрелищного бойца, который всегда настроен на финиш. И в действительности мало кому удавалось пройти полную дистанцию против "Наймана". 17 из 21 победы он добыл досрочно - семь нокаутов и десять сабмишенов. При этом сам Хамитов лишь один раз проиграл финишем - в 2012-м попался на удушающий "ручной треугольник".

За десятилетнюю карьеру Хамитова у болельщиков накопилось немало воспоминаний о его боях. Поединок с Зубайрой Тухуговым, который вызвал у зрителей двойной интерес после горячей стычки на взвешивании, победа над бойцом из команды Хабиба Нурмагомедова Гаджи Рабадановым в дебюте на Fight Nights, после которой "Найман" поздравил соотечественников с Днем независимости и в честь этого продемонстрировал свои вокальные способности.

Также запомнится победа над одноклубником Конора МакГрегора Питером Куилли, которую в итоге независимая комиссия отменила, присудив обоим ничью. Но после этого Хамитов и Куилли стали хорошими приятелями.

Запомнился и титульный шанс Куата в Fight Nights. Тогда в пяти раундах казахстанец проиграл единогласным решением судей азербайджанцу Нариману Аббасову. И этот боец по сей день удерживает статус лучшего легковеса промоушена.

Свой последний поединок в карьере бойца ММА Хамитов провел в сентябре против россиянина Марифа Пираева, которому проиграл единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Каких-то больших, глобальных достижений в мире ММА в активе "Наймана" нет. Однако он внес свою лепту в развитие смешанных единоборств и их популяризацию в родной стране. У Хамитова большая фанатская база, и он как боец известен и далеко за пределами Казахстана.

Ранее Куат уже неоднократно размышлял о своем будущем. В разное время Хамитов заявлял, что будет заниматься бизнесом, сниматься в кино и даже начнет политическую карьеру. Впрочем, в кино "Найман" уже успел сняться, сыграв одну из главных ролей в фильме 2021 года "Портье: Мальчик на побегушках".

Однако сейчас спортсмен не конкретизировал, чем именно будет заниматься в ближайшее время.

Шоу-бизнес вместо клетки. Почему Куату Хамитову нужно задуматься о завершении карьеры

Фото: AMC Fight Nights©️