 3i8Vg4SMwPBxh9t0KyKUduFY9bzROW2NnekbpcXo
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Хамитов собрался вернуться в ММА и выбрал соперника

Хамитов собрался вернуться в ММА и выбрал соперника
©instagram.com/fightnights
Новости спорта Единоборства MMA

На май намечен бой между российским файтером Марифом Пираевым и азербайджанцем Нариманом Аббасовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этой связи казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов обратился в шутливой форме к россиянину: "Хватит драться со всякими проходимцами, единственный достойный бой - это наш реванш".

Пираев отреагировал оперативно: "Полный газ, брат, но с тобой тяжело будет драться, даже не знаю, как драться, давай начнем с грэпплинга, брат.

"Кажется, мне придется вернуться ради этого боя", - добавил Хамитов.

Хамитов собрался вернуться в ММА и выбрал соперника. Фото 1

Отметим, что Хамитов объявил о завершении профессиональной карьеры в январе, а свой последний поединок казахстанец провел в сентябре против Пираева, которому проиграл единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA Казахстан Хамитов Куат

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 00:23
MMA
"Я иду охотиться". Участники турнира Naiza 38 пообещали устроить яркое шоу "Я иду охотиться". Участники турнира Naiza 38 пообещали устроить яркое шоу
Вчера , 22:57
MMA
Казахстанский боец UFC получил хорошие новости о следующем сопернике Казахстанский боец UFC получил хорошие новости о следующем сопернике
Вчера , 20:13
MMA
Молодость против опыта. "Казахстанский дагестанец" подерется с экс-файтером UFC Молодость против опыта. "Казахстанский дагестанец" подерется с экс-файтером UFC
Вчера , 16:27
MMA
Хамитов собрался вернуться в ММА и выбрал соперника Хамитов собрался вернуться в ММА и выбрал соперника
Вчера , 13:03
MMA
Ветеран армии США, карьера полицейского и рекорды в UFC, или кому бросил вызов Рахмонов Ветеран армии США, карьера полицейского и рекорды в UFC, или кому бросил вызов Рахмонов
30 марта, 15:20
MMA
Эксперт оценил выбор Шавката Рахмонова из топ-10 UFC Эксперт оценил выбор Шавката Рахмонова из топ-10 UFC
30 марта, 10:02
MMA
Шавкат Рахмонов бросил вызов бойцу из топ-10 UFC Шавкат Рахмонов бросил вызов бойцу из топ-10 UFC
29 марта, 10:01
MMA
Борцы теперь не в моде? Как в российском ММА-промоушене неожиданно поменяли правила Борцы теперь не в моде? Как в российском ММА-промоушене неожиданно поменяли правила
28 марта, 12:20
MMA
Добавили еще 17 побед. Почему казаху из UFC срочно нужен следующий бой Добавили еще 17 побед. Почему казаху из UFC срочно нужен следующий бой
27 марта, 18:47
MMA
Бойца ММА обвинили в изнасиловании 18-летней девушки Бойца ММА обвинили в изнасиловании 18-летней девушки
27 марта, 09:55
MMA
Главный бой турнира UFC завершился нокаутом Главный бой турнира UFC завершился нокаутом
27 марта, 07:58
MMA
Российский боец UFC потерпел первое поражение в карьере Российский боец UFC потерпел первое поражение в карьере
26 марта, 22:03
MMA
Казахстанский боец одержал победу на турнире UAE Warrios Казахстанский боец одержал победу на турнире UAE Warrios
26 марта, 21:19
MMA
Бой в России завершился избиением экс-чемпиона Fight Nights из Казахстана Бой в России завершился избиением экс-чемпиона Fight Nights из Казахстана
26 марта, 02:15
MMA
Казахстанский ММА-боец Дазаев победил россиянина после титульного боя Казахстанский ММА-боец Дазаев победил россиянина после титульного боя
25 марта, 12:54
MMA
Прямая трансляция турнира ММА с участием казахстанца Дазаева Прямая трансляция турнира ММА с участием казахстанца Дазаева
24 марта, 22:03
MMA
Казахстанский боец чуть не лишился зрения из-за "омикрона" Казахстанский боец чуть не лишился зрения из-за "омикрона"
24 марта, 20:58
MMA
Появилось видео погони полиции за МакГрегором Появилось видео погони полиции за МакГрегором
24 марта, 17:40
MMA
Американский ветеран или "жертва Чимаева". С кем может встретиться Рахмонов в следующем бою UFC Американский ветеран или "жертва Чимаева". С кем может встретиться Рахмонов в следующем бою UFC
24 марта, 16:08
MMA
Хабиб поддержал "главного мерзавца" UFC Хабиб поддержал "главного мерзавца" UFC
24 марта, 00:07
MMA
Стал известен полный кард турнира АСА 138 с участием казахстанцев Стал известен полный кард турнира АСА 138 с участием казахстанцев
20 марта, 13:47
MMA
"Хочу втащить ему". Звездный легковес UFC вызвал на бой основателя Facebook Цукерберга "Хочу втащить ему". Звездный легковес UFC вызвал на бой основателя Facebook Цукерберга
20 марта, 13:13
MMA
Денежный дождь. UFC раздал рекордное количество бонусов после турнира Денежный дождь. UFC раздал рекордное количество бонусов после турнира
20 марта, 10:14
MMA
"Лучший". Чимаев, "Найман" и другие известные бойцы отреагировали на победу новой звезды UFC "Лучший". Чимаев, "Найман" и другие известные бойцы отреагировали на победу новой звезды UFC
20 марта, 09:44
MMA
Рахмонова сдвинули в списке лучших бойцов UFC Рахмонова сдвинули в списке лучших бойцов UFC
20 марта, 08:54
MMA
Неожиданным исходом завершился главный бой лондонского турнира UFC Неожиданным исходом завершился главный бой лондонского турнира UFC
20 марта, 08:34
MMA
Враг бойца казахстанской команды оформил невероятный нокаут в UFC Враг бойца казахстанской команды оформил невероятный нокаут в UFC
19 марта, 23:49
MMA
Угроза для Жумагулова? 21-летний дебютант UFC финишировал соперника за минуту Угроза для Жумагулова? 21-летний дебютант UFC финишировал соперника за минуту
19 марта, 21:16
MMA
"Поцелуй меня". Красотка ММА напомнила о себе сексуальными фото "Поцелуй меня". Красотка ММА напомнила о себе сексуальными фото
18 марта, 18:46
MMA
Бои Волкова, начинающей звезды UFC и врага Евлоева. Что нас ждет на этой неделе в UFC Бои Волкова, начинающей звезды UFC и врага Евлоева. Что нас ждет на этой неделе в UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus