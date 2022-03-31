Хамитов собрался вернуться в ММА и выбрал соперника

На май намечен бой между российским файтером Марифом Пираевым и азербайджанцем Нариманом Аббасовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этой связи казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов обратился в шутливой форме к россиянину: "Хватит драться со всякими проходимцами, единственный достойный бой - это наш реванш".

Пираев отреагировал оперативно: "Полный газ, брат, но с тобой тяжело будет драться, даже не знаю, как драться, давай начнем с грэпплинга, брат.

"Кажется, мне придется вернуться ради этого боя", - добавил Хамитов.

Отметим, что Хамитов объявил о завершении профессиональной карьеры в январе, а свой последний поединок казахстанец провел в сентябре против Пираева, которому проиграл единогласным решением судей по итогам трех раундов.