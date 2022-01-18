Хабиб показал арену для дебюта казахстанца Оспанова в Eagle FC

Хабиб Нурмагомедов показал арену, где в США дебютирует принадлежащий ему промоушен Eagle FC, перед дебютным поединком в организации казахстанца Армана Оспанова (11-4), передает корреспондент Vesti.kz.

32-летний боец из Казахстана встретится с 28-летним Диланом Сальвадором (4-1) из Франции, а Нурмагомедов ждет зрелищного события.

"28 января в Майами сзади меня будут искры", - прокомментировал снимок бывшая звезда UFC.

Становился чемпионом мира и побил восходящую звезду UFC, или с кем подерется Оспанов в лиге Хабиба