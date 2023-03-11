Хабиб отреагировал на победу брата в титульном бою

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о победе двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в главном поединке Bellator 292, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Бенсоном Хендерсоном удушающим приемом уже в первом раунде, после того как отправил соперника на канвас и забрал спину. Это уже 17-я победа Нурмагомедова в 17 поединках, и он защитил свой чемпионский титул.

"Страшнее всего, что тут только 24 года", - написал Хабиб Нурмагомедов в сторис своего Instagram.

Напомним, что после боя Хендерсон объявил о завершении своей карьеры в ходе интервью. За период профессиональной карьеры Хендерсон одержал 30 побед и понес 12 поражений. Стоит отметить, что Хендерсону уже 39 лет. Ранее он выступал в UFC и некоторое время был чемпионом организации в легком весе.