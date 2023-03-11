Легенда MMA завершил карьеру после поражения от брата Хабиба

В Сан-Хосе (штат Калифорния, США), состоялся очередной турнир Bellator 292 по смешанным единоборствам. Главным поединком стало противостояние российского бойца Усмана Нурмагомедова и американца Бенсона Хендерсона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом раунде двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова одержал победу над Хендерсоном, применив удушающий прием.

Брат Хабиба удушающим приемом защитил титул Bellator

После боя Хендерсон объявил о завершении своей карьеры в ходе интервью. За период профессиональной карьеры Хендерсон одержал 30 побед и понес 12 поражений. Стоит отметить, что Хендерсону уже 39 лет. Ранее он выступал в UFC и некоторое время был чемпионом организации в легком весе.

Напомним, что в первом раунде поединка сегодняшнего дня Нурмагомедов сразу же отправил своего соперника на канвас и забрал спину. В результате Усман перешел к удушающему приему и заставил Хендерсона сдаться. Нурмагомедов успешно защитил свой чемпионский титул в этом бою.

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