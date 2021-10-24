Глухой нокаут! 45-летний Федор Емельяненко вернулся в клетку спустя два года и вырубил топового соперника

Легенда мирового ММА Федор Емельяненко (40-6-0-1) провел свой 47-й профессиональный бой. В главном поединке турнира Bellator 269 в Москве 45-летний россиянин встретился с 36-летним американцем Тимоти Джонсоном (15-8), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Самое долгожданное событие недели в мировых смешанных единоборствах завершилось победой "Последнего Императора" глухим нокаутом в первом же раунде.

Для Емельяненко это юбилейная, 40-я победа в карьере. Свой последний бой до этого Федор провел в декабре 2019 года, победив нокаутом в стартовой пятиминутке

Что касается 36-летнего Джонсона, то он потерпел второе поражение кряду. В январе этого года американский спортсмен уступил единогласным решением судей Валентину Молдавскому.

Отметим, что Джонсон является вторым номером в рейтинге претендентов тяжелого веса Bellator. Емельяненко в топе нет. Чемпионом является американец Райан Бейдер, а обладателем пояса временного чемпиона - Молдавский.

Ранее на этом же турнире свою очередную победу одержал непобежденный брат Хабиба Нурмагомедова

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