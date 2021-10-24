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Разгром в первом раунде. Брат Хабиба одержал 14-ю победу в 14 проведенных поединках

Разгром в первом раунде. Брат Хабиба одержал 14-ю победу в 14 проведенных поединках
©Bellator
Новости спорта Единоборства Смешанные

23-летний российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов (14-0), являющийся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, одержал очередную победу. Это случилось на московском турнире Bellator 269, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дагестанский файтер, выступающий в легком весе, задушил финского файтера Патрика Пиетилу (11-9) на пятой минуте стартового раунда. Теперь в профессиональной карьере Усмана 14 побед в 14 поединках.

На счету Нурмагомедова 12 досрочных побед, четыре из них - сабмишеном. Что касается 33-летнего Пиетилы, то у него девять поражений. Это стало лишь третьим досрочным для него, и лишь вторым сдачей.

Отметим, что на этом турнире в главном бою выступит легендарный российский файтер Федор Емельяненко (39-6-0-1).

Прямая трансляция боя Федора Емельяненко на турнире Bellator 

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Метки:
MMA Нурмагомедов Хабиб Россия Дагестан Емельяненко Федор Москва Финляндия

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