Прямая трансляция боя Федора Емельяненко на турнире Bellator 

Сегодня, в ночь с 23 на 24 октября, в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 269, сообщают Vesti.kz.

В главном бою встретятся российский боец Федор Емельяненко (39-6) и американец Тимоти Джонсон (15-7).

Прямая трансляция поединка начнется примерно в 02:30 по времени Нур-Султана. Ее можно посмотреть здесь.

Емельяненко не выходил в клетку почти два года - в декабре 2019-го он досрочно победил американца Квинтона Джексона. А Джонсон в июне этого года проиграл единогласным решением судей россиянину Валентину Молдавскому.

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