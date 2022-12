Главное событие последних дней 2022-го в казахстанском ММА. Что грандиозного ждет нас в пятницу?

На этой неделе состоится заключительное крупное событие 2022 года в казахстанском ММА - поединок Артема Резникова (23-6) в полуфинале Гран-при легкого веса АСА. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его скором противостоянии с россиянином Андреем Кошкиным на 150-м ивенте промоушена в Москве.

Это будет второй полуфинал Гран-при, общий призовой фонд которого составляет порядка миллиона долларов США. В первом полуфинале, прошедшем в начале ноября, Эдуард Вартанян (24-4) досрочно победил Юсуфа Раисова (19-3).

Теперь соперник 31-летнего Вартаняна по финалу определится в противостоянии 30-летнего казахстанца Резникова и 32-летнего россиянина Кошкина. Интересно, что второй еще не провел ни одного боя в этом Гран-при, а в полуфинал он вышел только из-за скандальной дисквалификации Али Багова и Рашида Магомедова. Сам же Резников в июне решением судей одолел бразильца Дави Рамоса.

Уже сегодня Артем должен прибыть в Москву. Накануне он дал интервью YouTube-каналу "Ушатайка", в котором рассказал, что его вес на утро 18 декабря составлял 77,85 килограмма. По словам файтера, раньше у него никогда не было такого маленького веса за пять дней до поединка. Теперь ему осталось согнать порядка семи килограммов, и это отличная новость, ведь в последних двух боях он проваливал взвешивание.

Грамотно выстроенный план весогонки - большой залог успеха для Резникова. Теперь нужно правильно распределить энергию на последние дни перед выступлением, а уже затем выйти в клетку на пике готовности как физической, так и психологической.

До конца года будут и другие выступления казахстанцев. Например, 28 декабря в Туркестане пройдет турнир лиги Alash Pride FC, где также выступит перспективный файтер наилегчайшего веса Санжар Адилов (9-1-1), являющийся одним из главных претендентов на пояс Eagle FC.

Однако бой Резникова - это главное событие последних дней 2022 года в казахстанском ММА. Все-таки Артем является одним из сильнейших отечественных файтеров и выступает он в сильном зарубежном промоушене, где уже находится в шаге от финала Гран-при со звездным составом.

Поединок между Резниковым и Кошкиным пройдет в ночь на субботу, 24 декабря, и начнется ориентировочно в 00:30 по времени Астаны. В прямом эфире бой покажут телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Боец". Также событие можно будет посмотреть по подписке на сайте АСА. Разовая подписка для просмотра одного турнира стоит 199 рублей (1400 тенге).

