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Казах станет новым чемпионом лиги Хабиба? Многое решит мобилизация российского бойца

Казах станет новым чемпионом лиги Хабиба? Многое решит мобилизация российского бойца
©Eagle FC

На турнире Eagle FC 51 в Атырау планировалось проведение сразу двух титульных боев с участием казахстанцев, но в итоге ни один из них не состоялся. Если у Даурена Ермекова (15-5) ситуация с отказом соперника стала критической ввиду того, что до турнира оставалось всего ничего, то титульный бой Санжара Адилова (9-1-1) сорвался куда раньше. 

Казахстанский файтер должен был биться за пояс наилегчайшего веса с действующим чемпионом из России Иргитом Овээнчи (7-1). Но затем Адилов заявил, что бой переносится из-за появившихся проблем у его оппонента. Обо всем этом стало известно заблаговременно, до проведения ивента в Атырау. Но теперь, как оказалось, Адилов действительно ближе всех к титулу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, что так резко изменилось в наилегчайшем весе Eagle FC за последние дни.

Проблемой Овээнчи стало то, что чемпион лиги Хабиба Нурмагомедова попал под мобилизацию в России. Пока нет никакой информации относительно того, как долго будет отсутствовать Иргит и вообще окажется ли он в зоне боевых действий. Но президент лиги Шамиль Завуров уже прокомментировал эту ситуацию в беседе с журналистами:

Какая может быть реакция? Любой может попасть (под мобилизацию). Ты можешь, я могу. Ничего, дали время пацану. Если все нормально будет – вернется, будет драться. Если как-то задержится, то сделаем временного чемпиона или нового чемпиона.

Также Завуров высказался о роли 26-летнего казахстанца Адилова в чемпионской гонке:

Да, Санжар - претендент номер один. У нас есть еще несколько ребят, и мы сейчас будем смотреть. В марте, я думаю, мы этот вопрос решим - либо временный (пояс), либо... У нас претенденты есть в каждом весе.

Без боя стать новым чемпионом никому не удастся, но если Овээнчи действительно оказался недоступен на неопределенное время, то организация может устроить поединок за вакантный титул между двумя другими претендентами. К примеру, Адилов может подраться с другим парнем, идущем на хорошей серии в Eagle FC. И так промоушен Хабиба определит нового чемпиона в 57 килограммах.

С учетом того, что решить этот вопрос Завуров пообещал к марту, Адилов не стал никого ждать. 28 декабря он выступит на турнире Alash Pride FC 79 в Туркестане. Уже известно, что его соперником станет кыргызстанец Алманбек Абдывасы Уулу (10-6). Это будет неплохой промежуточный поединок для Санжара, который в последние месяцы упорно тренировался, готовясь к титульному бою в Eagle FC. Было бы обидно пройти такую подготовку впустую, поэтому боец решил выступить в другой организации. Наверняка Хабиб и Шамиль были не против этого, ведь анонсированных турниров на январь у них все еще нет.

Отметим, что на счету Адилова серия из пяти побед подряд, три из которых он добыл в лиге Eagle FC. В последнем поединке он победил решением россиянина Чармигулу Серажутдинова (7-5) на августовском ивенте в Астане.

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Метки:
MMA Eagle FC Нурмагомедов Хабиб Казахстан Россия Ермеков Даурен

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