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Казахстанец Резников остался без соперника из-за скандала

Казахстанец Резников остался без соперника из-за скандала
©instagram.com/artem.rez

Четвертьфинальный поединок Гран-при ACA в легком весе между россиянами Али Баговым и Рашидом Магомедовым закончился скандалом и дисквалификацией обоих бойцов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В АСА высказались по сопернику казахстанца после скандала на турнире за миллион долларов

Бойцы должны были определить соперника для казахстанца Артема Резникова. Перед пятым раундом в клетку вышел основатель АСА Маирбек Хасиев и дисквалифицировал бойцов за пассивное ведение боя.

Перед третьим раундом рефери делал предупреждение бойцам, чтобы вели себя активнее. Непосредственно перед пятым раундом предупреждение было продублировано. Но Маирбек Хасиев принял решение снять бойцов с поединка. Пока неизвестно, кто из бойцов займет место в полуфинальном поединке Гран-при легковесов ACA.

Напомним, сам Резников в четвертьфинале Гран-при АСА прошел экс-бойца UFC из Бразилии Дави Рамоса, победив его решением судей. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

Отметим, что Резников провалил взвешивание. Лига наказала его штрафом в размере 20 процентов от суммы гонорара в пользу соперника. Общий призовой фонд турнира составляет миллион долларов.

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Метки:
Резников Артем Казахстан MMA Россия

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