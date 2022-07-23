В АСА высказались по сопернику казахстанца после скандала на турнире за миллион долларов

Основатель ACA Маирбек Хасиев дал пресс-конференцию и объяснил свое решение по скандальному бою, где в четвертьфинале Гран-при ACA дрались Али Багов и Рашид Магомедов. Перед началом заключительной пятиминутки Хасиев вошел в клетку и прекратил бой, дисквалифицировав спортсменов, сообщает bookmaker-ratings.kz.

- Ребята, если вы с кем-то о чем-то договариваетесь и тем более что-то подписываете, надо придерживаться договоренностей, будь то особый или простой человек, - сказал Хасиев. - Нужно быть хозяином своего слова. Мы увидели явно договорной бой между участниками. Такие вещи нельзя делать, однозначно такое у нас не пройдет. Произошла дисквалификация, что и следовало ожидать. Они точно не будут участвовать в Гран-при. Будут ли участвовать в лиге - решим отдельно. Это уже наше право. Договор заключен с нами, мы его не нарушали, значит, у нас есть все права диктовать условия в данной ситуации.

- Как решится ситуация с соперником Артема Резникова по полуфиналу?

- Вы знаете, у меня давно пульс так сильно не поднимался. Когда сидел и смотрел этот бой, думал: "Первый раунд это, наверное, пристрелка. Второй раунд - что-то они тянут". Но когда третий пошел, то было явно, что это какая-то договоренность. У нас есть все основания решить этот вопрос так, как мы его решили. Кто будет дальше в Гран-при - посмотрим. Я немножко на эмоциях. Давайте подождем, дайте нам два-три дня, и мы ответим на этот вопрос. Еще один участник будет, это однозначно. В крайнем случае выплатим соответствующий гонорар, чтобы пришел серьезный соперник, который, может быть, даже возьмет пояс. Возможно, мы проведем стыковой бой, победитель которого выйдет на Резникова.

- Может быть, подписать Марифа Пираева?

- Я уважаю Марифа, но это не интересно. Спасибо за предложение, но этот не тот случай. Сейчас нет никакого решения, все произошло спонтанно. Мы все уставшие, я несколько суток спал очень мало. Будем искать серьезного бойца. Я бы склонился к тому, чтобы найти бойца из-за океана.

- Как вы считаете, это был договорной бой или Али стало жалко Рашида? Что произошло?

- Возможны несколько вариантов. Первый вариант – возможно, договорной бой. Второй – ребята друг друга близко знают. Третий – религиозный момент. Но если все эти три варианта я не приемлю как боец, какого черта тогда вообще выходить драться? Зачем это нужно? Если это исламский момент, получается Джахилия (в исламе обозначение первобытной грубости и невежества, предшествующей принятию ислама – Прим. bookmaker-ratings.kz). Тогда какого черта вы вообще занимаетесь мордобитием? Не бывает, что чуть-чуть нагадил – воняет одинаково. Нельзя такие вещи делать – или нет, или да. Если вы отталкиваетесь от исламского момента, то будьте добры уйти из этого спорта.

Если дружеские отношения, тогда показывайте их за октагоном. Но если вышли, вы обманываете людей, которые пришли посмотреть бой, обманываете лигу. Я воспринимаю это как небольшое лицемерие. Если договорняк – это вообще ни в какие рамки не лезет. Нельзя так поступать. Надеюсь, остальные бойцы не будут так себя вести. А будут – произойдет то же самое. Мы серьезные люди, просим относиться к нам точно так же. Мы ко всем относимся серьезно.

- Брат Багова сказал, что в пятом раунде Али бы удосрочил Рашида.

- Если бы да кабы – есть такая хорошая русская поговорка. Не надо мне, что могло быть в пятом раунде. Нужно действовать в то время, когда ты действуешь. Я сделал правильно, дальше будет неповадно всем. Жалеть нет никакого смысла.

- Багов сказал, что если ему не выплатят гонорар за бой, он…

- Подаст в суд?

- Нет. Не продолжит выступать в ACA. И у него, и у Магомедова этот бой был последним по контракту.

- Ради бога, никаких проблем. Всего хорошего. Гонорар не заплатим. Люди пришли посмотреть на хороший бой, мы сделали серьезные расходы. Нас фактически подставили. Ни одного бойца не держим – двери открыты как на вход, так и на выход. Гонорары они не получат.

Напомним, россияне Али Багов и Рашид Магомедов должны были определить соперника для казахстанца Артема Резникова. Но Маирбек Хасиев принял решение снять бойцов с поединка перед пятым раундом.

Сам Резников в четвертьфинале Гран-при АСА прошел экс-бойца UFC из Бразилии Дави Рамоса, победив его решением судей. Видео полного боя можно посмотреть здесь. Отметим, что Резников провалил взвешивание. Лига наказала его штрафом в размере 20 процентов от суммы гонорара в пользу соперника. Общий призовой фонд турнира составляет миллион долларов.

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