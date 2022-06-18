Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Как сборная Казахстана по футболу творит историю в Европе
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Казахстанец Резников победил экс-бойца UFC на турнире за миллион долларов

Казахстанец Резников победил экс-бойца UFC на турнире за миллион долларов
©fight.ru
Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников (22-6) провел четвертый бой в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
1.
Полное видео победного боя Резникова с экс-бойцом UFC на турнире за миллион долларов

В рамках четвертьфинала Гран-при АСА Резников встречался с экс-бойцом UFC из Бразилии Дави Рамосом (10-4). Их поединок в легком весе возглавил турнир АСА 140 в Сочи и был рассчитан на пять раундов.

Соперники прошли всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Резникову. Таким образом, казахстанец прошел в полуфинал Гран-при.

Отметим, что Резников провалил взвешивание. Лига наказала его штрафом в размере 20 процентов от суммы гонорара в пользу соперника.

Общий призовой фонд турнира составляет миллион долларов.

Свой последний поединок Резников провел в сентябре 2020 года, победив россиянина Юсуфа Раисова.

Для Рамоса это был дебют в АСА и первый бой после ухода из UFC.

В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.
Смотрим, комментируем, лайкаем!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 10:29
MMA
Назван желаемый соперник для Резникова по полуфиналу Гран-при за миллион долларов Назван желаемый соперник для Резникова по полуфиналу Гран-при за миллион долларов
Сегодня , 07:51
MMA
Полное видео победного боя Резникова с экс-бойцом UFC на турнире за миллион долларов Полное видео победного боя Резникова с экс-бойцом UFC на турнире за миллион долларов
Сегодня , 03:00
MMA
Казахстанец Резников победил экс-бойца UFC на турнире за миллион долларов Казахстанец Резников победил экс-бойца UFC на турнире за миллион долларов
Вчера , 19:57
MMA
Исламбек Куат поговорил с Куатом Хамитовым после сенсаций в Лиге наций Исламбек Куат поговорил с Куатом Хамитовым после сенсаций в Лиге наций
Вчера , 14:31
MMA
Какие шансы у Исмагулова в пятом бою UFC? Эксперт дал ответ Какие шансы у Исмагулова в пятом бою UFC? Эксперт дал ответ
Вчера , 10:28
MMA
Согнал 15 килограммов за две недели. Как казахстанский боец во второй раз подряд провалил взвешивание Согнал 15 килограммов за две недели. Как казахстанский боец во второй раз подряд провалил взвешивание
Вчера , 10:05
MMA
Боец ММА сбрил бороду и волосы, чтобы уложиться в вес Боец ММА сбрил бороду и волосы, чтобы уложиться в вес
Вчера , 09:04
MMA
"Дагестанский ниндзя": дебютировал против казаха, стал звездой UFC и неожиданно завершил карьеру "Дагестанский ниндзя": дебютировал против казаха, стал звездой UFC и неожиданно завершил карьеру
Вчера , 08:00
MMA
Кто победит? Казахстанец против экс-бойца UFC в битве за миллион долларов Кто победит? Казахстанец против экс-бойца UFC в битве за миллион долларов
16 июня, 23:40
MMA
Чемпионка мира из Казахстана хочет бой с Байзаковой по правилам MMA Чемпионка мира из Казахстана хочет бой с Байзаковой по правилам MMA
16 июня, 20:19
MMA
Казахстанский боец провалил взвешивание перед турниром за миллион долларов Казахстанский боец провалил взвешивание перед турниром за миллион долларов
16 июня, 12:00
MMA
Обидчик Жумагулова сделал заявление перед боем с Морозовым Обидчик Жумагулова сделал заявление перед боем с Морозовым
16 июня, 10:48
MMA
Стала известна причина завершения карьеры непобежденного бойца UFC Стала известна причина завершения карьеры непобежденного бойца UFC
16 июня, 10:26
MMA
Бойца уволили из UFC после поражения нокаутом в дебютном бою Бойца уволили из UFC после поражения нокаутом в дебютном бою
16 июня, 09:45
MMA
"Жесткий". Исмагулов - о сопернике, прозвище "Казах" и "долге" в UFC "Жесткий". Исмагулов - о сопернике, прозвище "Казах" и "долге" в UFC
16 июня, 09:07
MMA
Исмагулов дал совет Жумагулову после четвертого поражения в UFC Исмагулов дал совет Жумагулову после четвертого поражения в UFC
16 июня, 08:19
MMA
Известный российский боец UFC завершил карьеру Известный российский боец UFC завершил карьеру
16 июня, 07:29
MMA
Рахмонов подарил казахский головной убор бойцу UFC и объяснил почему Рахмонов подарил казахский головной убор бойцу UFC и объяснил почему
15 июня, 18:46
MMA
Куат Хамитов выбрал место для боя после брошенного вызова Куат Хамитов выбрал место для боя после брошенного вызова
15 июня, 11:54
MMA
Глава Fight Nights Global высказался о выступлении Жумагулова в UFC Глава Fight Nights Global высказался о выступлении Жумагулова в UFC
15 июня, 11:11
MMA
Будет нелогично. Почему Исмагулов попадет в топ-15 UFC в случае победы Будет нелогично. Почему Исмагулов попадет в топ-15 UFC в случае победы
14 июня, 22:15
MMA
Куат Хамитов сделал заявление после брошенного вызова Куат Хамитов сделал заявление после брошенного вызова
14 июня, 18:39
MMA
Хамитов ответил на троллинг после сенсаций Казахстана в Лиге наций Хамитов ответил на троллинг после сенсаций Казахстана в Лиге наций
14 июня, 17:15
MMA
Куата Хамитова потроллили после сенсаций Казахстана в Лиге наций Куата Хамитова потроллили после сенсаций Казахстана в Лиге наций
13 июня, 19:10
MMA
Нокаут или судьи. Почему Головкин победит "Канело" в трилогии Нокаут или судьи. Почему Головкин победит "Канело" в трилогии
13 июня, 12:55
MMA
Большой куш. Почему Резников не получит миллион долларов, даже если выиграет Гран-при АСА Большой куш. Почему Резников не получит миллион долларов, даже если выиграет Гран-при АСА
13 июня, 12:27
MMA
Бойца MMA из мема депортировали из России Бойца MMA из мема депортировали из России
13 июня, 11:13
MMA
Казах стал новой звездой UFC? Пришел за поясом, вырубил американца и заработал миллионы Казах стал новой звездой UFC? Пришел за поясом, вырубил американца и заработал миллионы
13 июня, 10:12
MMA
Жара в ММА: казахстанцы бьются в UFC, за миллион долларов и пояс топовой лиги Жара в ММА: казахстанцы бьются в UFC, за миллион долларов и пояс топовой лиги
12 июня, 19:32
MMA
Чемпионка UFC из Кыргызстана задумала подняться в весе ради второго пояса Чемпионка UFC из Кыргызстана задумала подняться в весе ради второго пояса

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus