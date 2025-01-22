Экстремальный момент для Хабиба? Еще один небитый брат выходит на топ-бой и причем тут Макгрегор

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пережил один из самых трудных моментов в своей наставнической карьере на прошлых выходных. На турнире UFC 311 его троюродный младший брат - Умар Нурмагомедов (18-1) - потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив в титульном поединке чемпиону Мерабу Двалишвили (19-4). Но уже спустя несколько дней Хабиба ждет еще одно нервное событие. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом.

В воскресенье ранее не проигрывавший Умар прошел всю пятираундовую дистанцию с чемпионом легчайшего веса UFC Двалишвили. Хабиб, как обычно, был в углу своего брата. Он полностью вел подготовку родственника к важнейшему бою в карьере.

В итоге Двалишвили одержал победу единогласным решением судей, а уже после окончания турнира в соцсетях "завирусилось" видео, где было видно, что Хабиб верил в победу Умара. Он собирался взять пояс из рук у президента лиги Даны Уайта и самостоятельно одеть его на брата. Но вердикт застал Хабиба врасплох.

"Выше голову, младший, ты вчера показал, что ты один из лучших в мире. В данный момент нам есть над чем работать, проведем работу над ошибками и вернемся в титульную гонку", - обратился Хабиб к Умару.

Сам Хабиб не стал отмалчиваться после поражения родственника. Если Умар говорил о сломанной еще в первом раунде руке , а после даже опубликовал видео со своей кистью, то Хабиб высказался о дальнейших планах в более глобальном смысле.

Но на этом волнительные дни Хабиба не закончились. Сразу из США Орел полетел в Дубай (ОАЭ), где в субботу, 25 января, состоится бойцовский турнир лиги PFL. В главном бою вечера непобежденный Усман Нурмагомедов (18-0-0-1) будет защищать звание чемпиона Bellator в легком весе против ирландца Пола Хьюза (13-1).

26-летний Усман является родным братом Умара, и Хабиб тоже будет в его углу. У него опасный соперник - 27-летний Хьюз, идущий на серии из семи побед.

После сенсационного поражения Умара, которому предрекали повторение достижения брата, ушедшего из UFC непобежденным чемпионом, давление возрастает и на Усмана. И все это, безусловно, чувствует Хабиб.

В Сети уже заговорили о вероятном "падении Нурмагомедовых", если Усман не справится с Хьюзом в субботу. А ирландец настолько уверен в своих силах, что он даже не сомневается в собственной победе.



А ведь ситуация усугубляется противостоянием Дагестана и Ирландии. Еще в конце прошлого года были слухи, что в углу Хьюза может появиться заклятый враг Хабиба - экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Звездный боец уже выразил поддержку Полу, а еще пообещал, что будет присутствовать на турнире (но в каком качестве?). С другой стороны, обещаний Конор дает много, и далеко не всегда их сдерживает.

Но если Конор все же окажется в углу Хьюза, то Усмана это нисколько не тревожит. Кажется, он готов взять Макгрегора "на себя".

"Это не имеет значения. Если Конор зайдет в клетку, я размажу их обоих (с Хьюзом). Я не беспокоюсь об этом", - говорил Нурмагомедов-младший.

В эти выходные Усман будет не просто защищать свой пояс, но и отстаивать весь клан Нурмагомедовых. Потому что второй апсет подряд станет настоящим громом над наследием их семьи, ведь Умару и Усману всегда пророчили "хабибовское" будущее с золотом в руках.

Добавим, что турнир PFL в Дубае пройдет в субботу, 25 января. Он начнется в 21:00 по казахстанскому времени.