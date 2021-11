Чемпионка Bellator мощно нокаутировала претендентку в первом раунде

Крис "Сайборг" Жустину выиграла главный бой на турнире по смешанным единоборствам Bellator 271 в Холливуде (штат Флорида, США) и защитила свой титул в женском полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей 36-летней представительницы Бразилии была 35-летняя претендентка на титул из Ирландии Шинейд Кавана. Поединок завершился уже в первом раунде победой нокаутом в исполнении Крис Сайборг.

Жустину одержала пятую победу подряд и четвертую в Bellator. Всего у нее теперь 25 побед и два поражения. Для ирландки это пятое поражение в карьере при семи победах.

.@CrisCyborg leaves no doubt as to her championship status.



She is now 4️⃣ & 0️⃣ inside the #Bellator cage.#Bellator271 pic.twitter.com/TcwYl57kPC