В Bellator появился небитый боец с 10 досрочными победами подряд

29-летний американский боец Стив Моури победил 32-летнего соотечественника Ракима Кливленда на турнире по смешанным единоборствам Bellator 271, который проходит в Холливуде (штат Флорида, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был завершен в первом раунде на четвертой минуте - Моури смог поймать соперника на болевой. В итоге он одержал третью победу подряд в первом раунде. Все десять своих поединков Моури выиграл досрочно, шесть из них в Bellator.

Кливленд потерпел 14-е поражение в карьере при 22 победах и одной ничьей.

10 wins, 10 finishes, 0️⃣ Losses.@TallSteveMMA is a problem in the heavyweight division. #Bellator271 pic.twitter.com/jsw2A8lYuL